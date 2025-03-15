獨居山區美籍老翁癱軟路邊 議員通報北市府協助

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（中央社記者劉建邦台北15日電）獨居山區且領有台灣永久居留證的美籍老翁日前癱軟路邊，民眾發現報警協助，議員指登記在案獨居長輩約近1萬人，市府應多關懷；社會局今天表示，有提供定期訪視關懷等協助。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩透過臉書（Facebook）發文指出，日前約80歲男性長輩獨自坐路旁多時，經熱心民眾通報當地里長李秋霞到場協助，才發現老翁雙腳腫脹且多天未進食，認為可能是外出採買時沒體力才獨坐路旁。

黃瀞瑩說，經里長與警消協助長輩返家，卻發現屋內異常髒亂，研判老翁可能是獨居且無自理能力，需要社福與醫療資源協助，後續通知相關單位到場評估老翁健康，但老翁拒絕送醫，經民代、社工等勸說，才願意住院。

她表示，經詢問市府後得知老翁為美國籍且領有台灣永久居留證，且長住台北；調資料發現，北市登記在案的獨居長者近1萬名，黑數可能更多，認為市府應多關懷。

北市社會局指出，案主是美國籍且領有台灣永久居留證，自述年輕曾來台從事翻譯，退休後獨居於湖山里租屋處，北投社福中心都有安排定期關懷訪視。

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社會局表示，北投社福中心日前已會同相關單位至案主家訪視，經醫生評估，老翁有外傷需送醫，但案主不配合，且經醫生評估疑有失智症，經送醫治療後，目前已住院，後續將協助安置養護機構。

社會局指出，為預防長輩走失，已擴大推動補助購置個人衛星定位器，統計至2月底，實際配戴預防走失手鍊共2421人，因部分長者無意願申請，可能原因為無外出能力或需求、不習慣戴手鍊等，將與各區聯合醫院、派出所等單位加強宣導呼籲可申請補助購買個人衛星定位器，防長輩走失。（編輯：龍柏安）1140315