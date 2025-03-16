澎湖3校打擊樂團出色 感謝義大醫院院長支持

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖文澳國小、馬公國中和馬公高中3所學校的打擊樂團今年在音樂比賽表現優異，背後有義大醫院院長杜元坤的支持與贊助，3校代表今天前往三軍總醫院澎湖分院向支援看診的杜元坤致謝。

文澳國小、馬公國中和馬公高中的打擊樂團，今年代表澎湖參加全國音樂賽，分獲優與特優的成績，充分展現了澎湖學子在音樂上的實力與潛力。

文澳國小校長方南芳、馬公國中校長黃銘廣與馬公高中秘書楊進興等人今天與打擊樂團學生代表，趕在杜元坤來三總澎湖分院支援看診期間，獻上鮮花，更以優美的手搖鐘聲與孩子們稚嫩的歌聲，表達感謝。

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杜元坤鼓勵孩子們要成為一個有愛心、正直的人，學校秉持著教育的愛與使命，讓更多的孩子能夠在音樂的道路上發光發熱，希望有一天孩子們能夠走出台灣，將澎湖的音樂才華帶到國際舞台，讓世界聽見澎湖的聲音。

澎湖各學校打擊樂團代表赴台參賽，澎湖縣政府提供旅費支持，但樂器運送困難，每年學校為了借用樂器傷透腦筋，杜元坤在得知後，出面協助並慷慨提供資金，解決難題，使學校順利參加比賽，最終還獲得優異成績。（編輯：陳清芳）1140316