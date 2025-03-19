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東山高中被爆收保證金2萬5千元 北市：退錢否則最重停辦

2025/3/19 16:04（3/19 16:15 更新）
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台北市私立東山高中校門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市私立東山高中校門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市私立東山高中國中部被爆料向家長收取「錄取保證金」2萬5000元，若是放棄就讀可能拿不回錢。北市教育局表示，並無此名目可收費，已要求校方全額退回。

私立東山高中國中部被爆料，錄取的學生須繳新台幣2萬5000元保證金，如果4月21日後放棄依比例退費、26日後放棄則不退費，但公立國中分發時間在5月5日至9日，家長質疑東山校方違法。

北市教育局表示，東山今年核定可招收名額為630人，並無法規及名目可收「保證金」，已要求校方全額退錢給家長，4月26日後若是沒退款就是違法事實仍存在，會送私校諮詢委員會討論是否減招或取消免除法令限制，最嚴重可停辦。

東山高中則回應，辦理甄選入學，是否同意按照校方入學程序辦理，為家長自主選擇。報到前皆已清楚說明機制，自願簽有同意書，屬於雙方清楚知悉內容的契約關係。

東山高中說，契約成立，校方需保留該生入學名額，並負起未來如果家長選擇不就讀，導致招生不足額風險。報到當日已請家長務必審慎考慮就讀意願，再簽下同意書。

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東山高中指出，此時辦理報到確認的學生並非正式註冊，還是可能有其他因素考量放棄入學，校方需負擔招生不足風險；因去年曾遇到超收事件，故今年採取嚴格正備取機制。

東山高中呼籲，考量招生入學公平性，目前已有許多備取學生殷殷期盼學校盡速通知，也期望正取學生如果另有考量，能盡速將名額釋出，讓備取學生能夠依序遞補，以維招生公平，並讓備取學生及家長儘早安心。（編輯：李錫璋）1140319

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