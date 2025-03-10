苗栗大成高中、台南新榮高中 114學年結束將退場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天召開私校退審會，被列專輔的苗栗縣私立大成高中及台南市私立新榮高中，因改善期間屆滿未獲免除，將於114學年結束時停辦；苗栗縣私立龍德家商則免除列為專輔學校。

教育部今天下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第7次會議，審議苗栗縣私立大成高中、台南市私立新榮高中，及苗栗縣私立龍德家事商業職業學校等案。

大成高中和新榮高中因財務顯著惡化，於2023年2月經私校退場審議會審議，被列為專案輔導學校，並給予2年改善期限。

教育部會後發布新聞稿指出，大成高中和新榮高中依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項，被列為專案輔導學校，改善期限均已屆期；今天經退審會出席委員1/2以上同意，認定這2校改善期間屆滿未獲免除，依退場條例第13條第1項規定，令學校於114學年停止全部招生，並於114學年結束時停辦。

至於同樣於2023年2月被列專案輔導學校的苗栗縣私立龍德家事商業職業學校，教育部提到，經退場審議會出席委員1/2以上同意，認定已無退場條例第6條第1項各款情形，因此免除列為專案輔導學校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，教育部表示，依退場條例第12條及教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法第4條規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

由於新榮高中原任監察人的學者專家已請辭，教育部提到，今天退審會審議通過，加派學者專家1人擔任該校所屬學校法人監察人，教育部後續將依退場條例第12條規定，派任該校經退審會審議通過的監察人，以強化專案輔導學校的治理。（編輯：黃名璽）1140310