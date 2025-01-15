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仁義、陸興高中等3私校列專案輔導 教育部加派董事及監察人

2025/1/15 16:35（1/15 16:40 更新）
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屏東縣私立陸興高中。（圖取自陸興高級中學臉書facebook.com）
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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部今天召開退場審議會，通過對3所名列專案輔導的私校，加派董事及監察人，包括雲林縣大成商工、嘉義市仁義高中、屏東縣陸興高中。

教育部今天發布新聞稿，下午召開的私立學校退場審議會，依照「私立高級中等以上學校退場條例」第12條規定，對名列專案輔導的學校，加派3名董事（專任教職員、學生、學者專家），以及1名監察人（學者專家），以強化學校治理。

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大成商工是在去年（113年）10月，仁義高中、陸興高中則是在11月，因財務狀況顯著惡化已有不能清償債務的事實，或是嚴重影響校務正常營運，依法被退審會認定為專輔學校。

專案輔導學校將受到許多限制，包括不能辦推廣教育、回流教育、境外專班、單獨招生等，除非獲得主管機關核准。專輔改善期限為2年，到期如果未能改善，將走向退場程序。（編輯：謝雅竹）1140115

#教育部
#大成商工
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