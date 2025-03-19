台南鹿茸採收期到 業者擬以食農教育推廣

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市養鹿產業發達，鹿茸年產量超過3000公斤，每年3至6月為主要採收期，近期除了新鮮鹿茸上市，業者還開發出鹿肉料理包、鹿茸黑豆茶包等產品，並將推出食農教育旅遊行程。

台南市政府農業局與台南市養鹿協會今天在佳里區辦理國產鹿茸行銷推廣說明會，農業局畜產科長徐幸君表示，3月下旬起為新鮮鹿茸適合採收時節，自古以來鹿茸食補與養鹿文化息息相關，歷史背景更與西拉雅平埔族文化緊密相連，佳里區北頭洋社區保存西拉雅平埔文化，社區附近仍有多場養鹿場。

她說，依民國113年第3季畜禽統計調查顯示，台南市共有49場養鹿場，飼養頭數達2377頭，112年台南市鹿茸產量達3571公斤，估計可為畜牧業帶來近新台幣8400萬元產值。

徐幸君表示，隨著養鹿場飼養技術提升與疾病防治強化，大幅增加鹿茸產量及品質，國產鹿茸當季採收，新鮮而保有豐富營養成分，加上低碳食物旅程是最大優勢，養鹿業者近年更研發出麻辣鹿肉料理包、鹿茸黑豆茶包、養生鹿茸五穀粉等產品，食用更便利，鼓勵民眾多加選購。

台南市養鹿協會理事長許海龍說，近年陸續有年輕人回鄉經營養鹿場，市府會協助辦理相關疾病檢驗，為產品衛生安全把關，消費者可以安心購買。

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許海龍說，有些消費者覺得鹿茸是較難料理食材，還有人認為是老人養生品，也有不肖業者以低價進口鹿茸混充國產鹿茸，甚至在醫院、風景區兜售來路不明鹿茸藥酒，造成劣幣驅逐良幣，影響國產鹿茸行銷。

他說，協會希望輔導業者朝休閒觀光發展，除透過各項大型活動設攤宣傳，並將設計食農教育行程，吸引遊客到鹿場參訪、餵鹿，可對養鹿產業有更多認識。1140319