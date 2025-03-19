新北與日本長野縣簽署教育交流MOU 共育商業人才

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市政府教育局今天下午與日本長野縣教育委員會，簽署教育交流合作備忘錄。局長張明文表示，將深化學術與文化交流，拓展學生國際視野，並培養全球競爭力的商業經營人才。

張明文下午在交流合作簽署儀式中表示，根據日本學生支援機構（JASSO）統計，2023年有將近28萬名外國學生赴日深造，其中，台灣留學生近7000人。這次與長野縣教育委員會合作，將短期交換國際學生，促進技職教育的升級與台日文化交流。

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長野縣教育委員會教育長武田育夫表示，近2年透過「信州之翼計畫」，推薦46名日本學生訪問新北市，深化教育合作。日後，期盼增進兩地互動，提供更多元的互訪學習機會。

教育局說，新北市淡水商工自2023年12月，與日本長野縣高遠高校建立姊妹校，並與上田西高校短期交換學生，是彼此交流的先鋒。每次的交流讓學生更深刻理解台灣與日本不同的商業管理和行銷課程特色。（編輯：李錫璋）1140319