屏東哈尤溪落石8傷 七彩岩壁區調降人流加強戒護

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東霧台鄉哈尤溪昨天落石意外，導致8名遊客受傷。屏東縣政府表示，遊客均已返家，未來在七彩岩壁區域，營運團體會將一次通過定點人流數下調，加強遊客安全戒護。

屏東縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿表示，昨天下午哈尤溪落石意外，導致8名遊客受傷。8名傷者中有3名檢傷後無虞、5名送往醫院治療，傷勢包括鎖骨骨折、腹部瘀青及腳部撕裂傷等，意識皆清楚、無生命危險，在哈尤溪營運團體陪伴下均已返家。

交旅處表示，事故發生當下，營運團體即啟動緊急救護SOP，通報消防局出動霧台、三地門及瑪家等分隊救護車前往救援，當地導覽人員具備緊急救護訓練，也立即對傷者進行初步包紮。同日營運團體也啟動緊急事件檢討，及如何加強防護遊客安全相關作為會議；經檢討落石原因，可能與近幾日台東近海發生芮氏規模4.1地震，以及近日山區降雨有關。

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考量哈尤溪每年1至4月枯水期限定開放預約遊程，交旅處表示，在不影響已排定假期到訪遊客情況下，遊程採持續進行，溯溪導覽組會在七彩岩壁區域加強戒備，並將一次通過定點人流數量下調，派員加強保護，近2天營運團體也會派遣幹部，加強現場遊客安全戒護與提醒；傷者關懷部分，除於事件當下致贈慰問金外，已啟動後續申請相關保險理賠事宜。

交旅處提及，為保障遊客入溪安全，縣府及霧台鄉公所也會隨時要求營運團體隨時留意天氣與地震資訊，相關配備安全裝備務必要求遊客「帽不離身」、遵守導覽人員安全指示及帶領，並落實每日定期路線巡檢，於潛在落石區加強設置警示標誌或避開高風險區域，以確保遊客安全。（編輯：陳仁華）1140320