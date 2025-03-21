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屏東廚餘機補助申請踴躍 縣府加碼收件至4/30

2025/3/21 12:45（3/21 13:31 更新）
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屏東縣政府廚餘機補助申請躍躍，短短1週670件、預算用罄。屏東縣環保局21日舉行記者會宣布加碼補助方案，由環保局長顏幸苑（右）主持。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣政府廚餘機補助申請躍躍，短短1週670件、預算用罄。屏東縣環保局21日舉行記者會宣布加碼補助方案，由環保局長顏幸苑（右）主持。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣政府廚餘機補助申請踴躍，短短1週670件、預算用罄。縣府今天宣布加碼補助額度，方式不變，4月30日前申請皆納入補助範圍；但也呼籲民眾可待明年再申請。

縣府今年3月10日起開始受理申請廚餘機補助，屏東縣環保局指出，至17日上午申請件數就達670件，補助預算新台幣300萬元用罄。屏東縣長周春米感受到民眾深切期待，決定加碼補助額度。

屏東縣環保局長顏幸苑記者會中說明，補助方式不變，一樣是每台40％，並以6000元為上限。後續補助採限期至今年4月30日截止，預估至少會有500萬元經費挹注，不過也呼籲民眾，「不要急著今年購買」，趁這段期間與親友比較一下機型、功能，明年1月起會再受理補助。

環保局表示，申請送件可親送以4月30日下午5時為止，或郵寄以4月30日郵戳為憑，於此期限內申請民眾，皆納入補助範圍。

環保局表示，民眾詢問度非常高，提醒使用電子郵件送件、在屏東居住已久但未設籍、有統編發票，皆不符合申請要件；目前申請文件常見問題，也包含申請表及檢附文件須蓋章處未用印。民眾最關心多久可領到補助款，因目前申請量龐大，且須查驗照片及資料真實性，故約於2個月後可收到補助款項。

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「戶籍在屏東、貨送到屏東」環保局提醒，補助額度雖增加，但申請者須戶籍在屏東，且送貨到屏東使用才符合補助資格。此外，一戶限申請1次，方案以補助家戶民眾使用，公司行號不在補助範圍內。只要符合補助原則，不限購買通路，實體或網路購買皆可申請。

環保局提醒，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車，減少廚餘產生，共同落實廚餘減量及資源循環再利用，同時呼籲民眾食物「吃多少、煮多少、買足夠就好」，減少浪費並做好分類回收。（編輯：郭諭儒）1140321

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屏東縣環保局說明，肥料製作可用肥料資材混土壤5：1，基肥可用於農地、菜園、花圃的土壤改良，適合比例為肥料資材與土壤1：10。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣環保局說明，肥料製作可用肥料資材混土壤5：1，基肥可用於農地、菜園、花圃的土壤改良，適合比例為肥料資材與土壤1：10。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣環保局說明，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃之土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車，減少廚餘產生。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣環保局說明，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃之土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車，減少廚餘產生。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣環保局表示，廚餘機補助申請文件目前常見問題包含申請表及檢附文件須蓋章處未用印完成。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
屏東縣環保局表示，廚餘機補助申請文件目前常見問題包含申請表及檢附文件須蓋章處未用印完成。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日
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