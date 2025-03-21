屏東廚餘機補助申請踴躍 縣府加碼收件至4/30

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣政府廚餘機補助申請踴躍，短短1週670件、預算用罄。縣府今天宣布加碼補助額度，方式不變，4月30日前申請皆納入補助範圍；但也呼籲民眾可待明年再申請。

縣府今年3月10日起開始受理申請廚餘機補助，屏東縣環保局指出，至17日上午申請件數就達670件，補助預算新台幣300萬元用罄。屏東縣長周春米感受到民眾深切期待，決定加碼補助額度。

屏東縣環保局長顏幸苑記者會中說明，補助方式不變，一樣是每台40％，並以6000元為上限。後續補助採限期至今年4月30日截止，預估至少會有500萬元經費挹注，不過也呼籲民眾，「不要急著今年購買」，趁這段期間與親友比較一下機型、功能，明年1月起會再受理補助。

環保局表示，申請送件可親送以4月30日下午5時為止，或郵寄以4月30日郵戳為憑，於此期限內申請民眾，皆納入補助範圍。

環保局表示，民眾詢問度非常高，提醒使用電子郵件送件、在屏東居住已久但未設籍、有統編發票，皆不符合申請要件；目前申請文件常見問題，也包含申請表及檢附文件須蓋章處未用印。民眾最關心多久可領到補助款，因目前申請量龐大，且須查驗照片及資料真實性，故約於2個月後可收到補助款項。

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「戶籍在屏東、貨送到屏東」環保局提醒，補助額度雖增加，但申請者須戶籍在屏東，且送貨到屏東使用才符合補助資格。此外，一戶限申請1次，方案以補助家戶民眾使用，公司行號不在補助範圍內。只要符合補助原則，不限購買通路，實體或網路購買皆可申請。

環保局提醒，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車，減少廚餘產生，共同落實廚餘減量及資源循環再利用，同時呼籲民眾食物「吃多少、煮多少、買足夠就好」，減少浪費並做好分類回收。（編輯：郭諭儒）1140321

屏東縣環保局說明，肥料製作可用肥料資材混土壤5：1，基肥可用於農地、菜園、花圃的土壤改良，適合比例為肥料資材與土壤1：10。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日

屏東縣環保局說明，廚餘機肥料資材可再利用，可當成肥料使用或是當成基肥使用於農地、菜園、花圃之土壤改良，處理後肥料資材不丟垃圾車，減少廚餘產生。中央社記者黃郁菁攝 114年3月21日