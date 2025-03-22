加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」開幕 引進日本美食

2025/3/22 13:57（3/22 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，高雄市長陳其邁（前中）出席開幕典禮，並參訪入駐品牌攤位，大啖美食。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，高雄市長陳其邁（前中）出席開幕典禮，並參訪入駐品牌攤位，大啖美食。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」今天開幕，高雄市長陳其邁說，魚市場已有百年歷史，感謝業者看好高雄，引進日本餐飲，民眾不用搭機出國就能吃到道地燒烤、咖哩等美食。

陳其邁今天出席開幕活動接受媒體聯訪時說，感謝漢神集團看好高雄，漢來美食是餐飲龍頭老大，相信進駐新濱碼頭可帶來滿滿人潮。尤其這次引進各國美食，像是日本燒烤等，讓民眾方便享受異國美食。

陳其邁說，鼓山魚市場的改造像是葡萄牙的「Time out market」，就是將舊市場改建為美食廣場；相信以高雄駁二、棧貳庫、香蕉碼頭等景點串連下，可成為科技、美食、觀光休閒碼頭。

國揚集團旗下漢來物業接手鼓山魚市場市場，並聯合集團關係企業，委託佑神公司主導商場規劃、招商及營運，全新打造「新濱町海洋廚房」，引進15家日本、台灣餐飲品牌。

今天首日開幕人潮湧進商場，多數商家都有民眾排隊，陳其邁與民代逐一走訪商家大啖美食。

佑神公司表示，在戶外運用海濱景觀，轉化為獨具風格的植栽園區。戶外更設有月鯉灣咖啡廳，讓旅客享受悠閒時光，沉浸於咖啡香氣中，欣賞海天一色美景，或可在獨特仙人掌景觀植栽區域中漫步，感受熱帶海島氛圍。

google news透過 Google News追蹤中央社

「新濱町海洋廚房」集結15家餐飲品牌，包含日本「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，還有全台獨家、榮獲東京神田咖哩冠軍的人氣咖哩「日本日乃屋咖哩」；南部獨家「一幻拉麵」。此外也網羅打水灣酒樓1833 Bistro Club、月鯉灣咖啡廳、北海道冰淇淋CREMIA及31冰淇淋。

特色小吃與伴手禮方面，則有大手前鐵板燒、順億鮪魚專賣店、好喫炸雞、吳寶春麥方店、懿品乳酪果子手造所、北海鮮物等特色店家；入駐飲品為丹醇研選及BOBO TEA波波茶。（編輯：郭諭儒）1140322

#日本
#棧貳庫
#鼓山魚市場
#陳其邁
#葡萄牙
高雄鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，引進15家日本、台灣餐飲品牌，讓民眾方便享受美食。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
高雄鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，引進15家日本、台灣餐飲品牌，讓民眾方便享受美食。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，高雄市長陳其邁（左2）、國揚集團運營長侯嘉騏（右2）、佑神公司總經理南野雄介（右）、高雄區漁會理事長謝龍隱（左）等人出席。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，高雄市長陳其邁（左2）、國揚集團運營長侯嘉騏（右2）、佑神公司總經理南野雄介（右）、高雄區漁會理事長謝龍隱（左）等人出席。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日
陳其邁
陳其邁結束美西參訪 展現高雄智慧城市願景與成績陳其邁赴美拜訪聖荷西市府 盼雙方締結姊妹城市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：