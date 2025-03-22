鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」開幕 引進日本美食

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」今天開幕，高雄市長陳其邁說，魚市場已有百年歷史，感謝業者看好高雄，引進日本餐飲，民眾不用搭機出國就能吃到道地燒烤、咖哩等美食。

陳其邁今天出席開幕活動接受媒體聯訪時說，感謝漢神集團看好高雄，漢來美食是餐飲龍頭老大，相信進駐新濱碼頭可帶來滿滿人潮。尤其這次引進各國美食，像是日本燒烤等，讓民眾方便享受異國美食。

陳其邁說，鼓山魚市場的改造像是葡萄牙的「Time out market」，就是將舊市場改建為美食廣場；相信以高雄駁二、棧貳庫、香蕉碼頭等景點串連下，可成為科技、美食、觀光休閒碼頭。

國揚集團旗下漢來物業接手鼓山魚市場市場，並聯合集團關係企業，委託佑神公司主導商場規劃、招商及營運，全新打造「新濱町海洋廚房」，引進15家日本、台灣餐飲品牌。

今天首日開幕人潮湧進商場，多數商家都有民眾排隊，陳其邁與民代逐一走訪商家大啖美食。

佑神公司表示，在戶外運用海濱景觀，轉化為獨具風格的植栽園區。戶外更設有月鯉灣咖啡廳，讓旅客享受悠閒時光，沉浸於咖啡香氣中，欣賞海天一色美景，或可在獨特仙人掌景觀植栽區域中漫步，感受熱帶海島氛圍。

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「新濱町海洋廚房」集結15家餐飲品牌，包含日本「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，還有全台獨家、榮獲東京神田咖哩冠軍的人氣咖哩「日本日乃屋咖哩」；南部獨家「一幻拉麵」。此外也網羅打水灣酒樓1833 Bistro Club、月鯉灣咖啡廳、北海道冰淇淋CREMIA及31冰淇淋。

特色小吃與伴手禮方面，則有大手前鐵板燒、順億鮪魚專賣店、好喫炸雞、吳寶春麥方店、懿品乳酪果子手造所、北海鮮物等特色店家；入駐飲品為丹醇研選及BOBO TEA波波茶。（編輯：郭諭儒）1140322

高雄鼓山魚市場「新濱町海洋廚房」22日開幕，引進15家日本、台灣餐飲品牌，讓民眾方便享受美食。中央社記者林巧璉攝 114年3月22日