加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中夫妻檔投入小黃公車 開車做功德服務海線長者

2025/3/23 10:30（3/23 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中夫妻檔陳眾城（左）與劉煒晴（右）投入小黃公車海線駕駛服務，也暖心幫助學子，成為偏鄉最有人情味的支持力量。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月23日
台中夫妻檔陳眾城（左）與劉煒晴（右）投入小黃公車海線駕駛服務，也暖心幫助學子，成為偏鄉最有人情味的支持力量。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中小黃公車服務偏鄉、行駛公車不及地區，陳眾城與劉煒晴夫妻檔一起投入小黃公車行列，成為海線長者代步工具，順手做愛心，交通局今天表示，成為最有人情味支持力量。

中市府交通局長葉昭甫今天透過新聞稿說明，小黃公車已有26條路線，涵蓋山海屯區22個行政區、162里，克服公車行經偏鄉困難，小黃公車成為幕後英雄。

葉昭甫表示，山線有夫妻檔張根逢與梁素華，海線也迎來一對令人敬佩的夫妻檔駕駛陳眾城與劉煒晴；陳眾城是台灣大車隊海線小隊長之一，擁有豐富駕駛經驗與協調能力，妻子劉煒晴獲2024年金運獎「偏鄉優良駕駛」殊榮，攜手讓偏鄉交通暢行無阻。

陳眾城、劉煒晴投入海線駕駛服務，成為長者代步工具，也暖心幫助學子，劉煒晴日前見搭車高中生將球鞋扛在肩上，詢問得知因下雨讓僅有一雙球鞋濕透，隔天相贈2雙球鞋替換，高中生感動道謝，不必再擔心穿濕球鞋上學。

google news透過 Google News追蹤中央社

為何投入小黃公車，陳眾城說，因為想到過世父親，當年父親要去醫院看診，但偏鄉交通不便，老父遭遇燃起想為長者服務的心，台灣大車隊調查意願時，他與妻子決定參加，「以照顧父親的心情，來服務偏鄉的阿姨、叔叔們」，乘客也常友善分享蔬果與手作蘿蔔糕，春節送小紅包感謝服務，他們只拿紅包袋討喜氣，錢退回給乘客，溫馨互動出門開車都像去見老朋友。

「多給年紀大乘客一點協助，因為我們也會變成老人」，兩人認為，開固定路線及時間的小黃公車，符合半退休工作模式，時間允許還幫行動不便長者代購生活用品，化身客貨兩用小黃公車，落實服務到家，兩人異口同聲「幫忙一下，沒差啦！開車像做功德，非常樂在工作」。（編輯：陳仁華）1140323

#交通局
#葉昭甫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：