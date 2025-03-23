台中夫妻檔投入小黃公車 開車做功德服務海線長者

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中小黃公車服務偏鄉、行駛公車不及地區，陳眾城與劉煒晴夫妻檔一起投入小黃公車行列，成為海線長者代步工具，順手做愛心，交通局今天表示，成為最有人情味支持力量。

中市府交通局長葉昭甫今天透過新聞稿說明，小黃公車已有26條路線，涵蓋山海屯區22個行政區、162里，克服公車行經偏鄉困難，小黃公車成為幕後英雄。

葉昭甫表示，山線有夫妻檔張根逢與梁素華，海線也迎來一對令人敬佩的夫妻檔駕駛陳眾城與劉煒晴；陳眾城是台灣大車隊海線小隊長之一，擁有豐富駕駛經驗與協調能力，妻子劉煒晴獲2024年金運獎「偏鄉優良駕駛」殊榮，攜手讓偏鄉交通暢行無阻。

陳眾城、劉煒晴投入海線駕駛服務，成為長者代步工具，也暖心幫助學子，劉煒晴日前見搭車高中生將球鞋扛在肩上，詢問得知因下雨讓僅有一雙球鞋濕透，隔天相贈2雙球鞋替換，高中生感動道謝，不必再擔心穿濕球鞋上學。

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為何投入小黃公車，陳眾城說，因為想到過世父親，當年父親要去醫院看診，但偏鄉交通不便，老父遭遇燃起想為長者服務的心，台灣大車隊調查意願時，他與妻子決定參加，「以照顧父親的心情，來服務偏鄉的阿姨、叔叔們」，乘客也常友善分享蔬果與手作蘿蔔糕，春節送小紅包感謝服務，他們只拿紅包袋討喜氣，錢退回給乘客，溫馨互動出門開車都像去見老朋友。

「多給年紀大乘客一點協助，因為我們也會變成老人」，兩人認為，開固定路線及時間的小黃公車，符合半退休工作模式，時間允許還幫行動不便長者代購生活用品，化身客貨兩用小黃公車，落實服務到家，兩人異口同聲「幫忙一下，沒差啦！開車像做功德，非常樂在工作」。（編輯：陳仁華）1140323