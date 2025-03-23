林園鳳芸宮4/9起遶境 「海巡媽」4/11駐駕高雄港

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市市定民俗「林園鳳芸宮媽祖海巡」將於4月9日展開為期5天遶境巡香，高市府將邀「海巡媽」船隊4月11日駐駕高雄港，歡迎全台媽祖信徒一睹「海巡媽」船隊風采。

林園鳳芸宮與靈帝殿延續傳統，每年農曆3月23日「媽祖聖誕」前執行「媽祖海巡」，包含海上巡境、安平會香等民俗活動。

這次福春16號為媽祖聖駕，新全益7號擔任開路先鋒，搭載水僊尊王神轎，溫府千歲、葛府千歲、何府千歲由福昌3號、新全益2號、福昌6號護送。

此外，開山媽祖聯誼會眾多媽祖也將到高雄「作客」，22艘眾神船隊將張燈結綵，裝飾七彩繽紛LED燈泡、馨香鮮花、飄揚隨香旗，點亮高雄港夜空。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，市府邀請媽祖船隊4月11日齊聚高雄流行音樂中心海風廣場，為媽祖祝壽，也向媽祖祈佑高雄、台灣與世界順遂平安。

此外，高雄市立歷史博物館也安排呂柏達娘傘團、台灣豫劇團跳鍾馗、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將等在地藝陣表演，並發放限量壓轎金，春美歌劇團則將演出「媽祖傳」；4月12日海巡媽於愛河下游沿岸遶境後回鑾中芸港。

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文化局表示，台灣四面環海，媽祖是沿海城鎮重要信仰；幾經歲月推移，發展成常見陸上遶境，像是大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境進香。

但林園鳳芸宮海巡媽祖保留傳統，自1980年代開始，固定成為4年一科，由廟方有系統組織船隊進行海巡，逐漸發展成今日海巡船隊規模及盛況，並在2013年登錄為高雄市市定民俗。（編輯：陳仁華）1140323