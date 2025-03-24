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台中議員質疑新課桌椅跳票 教育局：暑假陸續到位

2025/3/24 16:09（3/24 16:51 更新）
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台中市政府去年宣布要為全市中小學更換課桌椅，民進黨籍市議員蔡耀頡、江肇國、張家銨24日質疑市府政策跳票，要求市府說明課桌椅更換進度。（市議員張家銨提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
台中市政府去年宣布要為全市中小學更換課桌椅，民進黨籍市議員蔡耀頡、江肇國、張家銨24日質疑市府政策跳票，要求市府說明課桌椅更換進度。（市議員張家銨提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市政府去年宣布要為全市中小學更換課桌椅，開學後承諾的新課桌椅不見蹤影，多名市議員質疑市府政策跳票。台中市教育局表示，預計今年暑假可調式課桌椅將陸續到位。

民進黨籍台中市議員蔡耀頡、江肇國、張家銨今天發布新聞稿，3人指出近期接到不少家長、學校反映，沒有看到任何一套新課桌椅到校，批評市府政策跳票，要求市府說明課桌椅更換進度。

蔡耀頡表示，家長、老師本滿心期待，市府大動作更換課桌椅，應讓學童擁有更好的學習環境，開學後卻發現，承諾的新課桌椅根本不見蹤影。

江肇國指出，課桌椅的更換計畫並不是一般小型採購，而是影響全台中數10萬名學童的學習權益，他質疑市府是否因內部行政問題導致進度延宕。張家銨表示，市長盧秀燕去年拍胸脯保證的承諾，家長期待卻換來一場空。

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台中市教育局透過文字稿表示，原決標廠商因未能提供符合招標規定的樣品，教育局日前依法撤銷決標並加速後續採購程序，預計今年暑假可調式課桌椅將陸續到位。

教育局指出，台中市國中小有314所、22萬多名學生，需汰換的課桌椅約15萬471套，市府推出「陪你長大」計畫，全面汰換課桌椅總經費新台幣4.5億元，嚴格把關採購優質可調式課桌椅，符合學生需求。（編輯：張雅淨）1140324

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