加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄農產拓展海外市場 首波出口3.2噸蓮霧到新加坡

2025/3/25 11:14（3/25 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄農產拓展海外市場，市府農業局25日宣布將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡；集貨包裝場在選果及包裝蓮霧過程中，都細心佩戴手套以確保果物外觀完整。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月25日
高雄農產拓展海外市場，市府農業局25日宣布將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡；集貨包裝場在選果及包裝蓮霧過程中，都細心佩戴手套以確保果物外觀完整。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市農業局拓展海外市場，繼日前在新加坡連鎖超市舉辦農產品試吃活動，馬來西亞4月也將舉辦推廣活動；此外，農業局今天也宣布，首波將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡。

高雄市政府農業局多年來深耕海外市場，主力農產如蜜棗、紅心芭樂、金煌芒果、野蓮等深獲星馬消費客群喜愛，銷售業績攀升。

為進一步拓展新加坡與馬來西亞市場，農業局3月21日至3月23日在新加坡知名連鎖超市新加坡職總平價合作社（NTUC FairPrice）5家分店展開蜜棗試吃活動；緊接著馬來西亞也將在4月初舉辦農產品上架推廣活動。

為延續熱潮，農業局計畫接下來將由高雄蓮霧、紅心芭樂接力，推廣更多高雄優質果品，提升國際市場能見度。

隨著蓮霧產季到來，農業局今天也宣布首波將出口3.2噸高雄蓮霧到新加坡；為確保每顆蓮霧最佳品質與口感，集貨包裝場在選果及包裝蓮霧過程中，都細心佩戴手套以確保果物外觀完整。

google news透過 Google News追蹤中央社

農業局統計，去年高雄市外銷星馬農產品以番石榴為最大宗，達83.9噸，今年蜜棗、紅心芭樂、鳳梨、蓮霧也陸續出口星馬，總計外銷量達19.5公噸；隨著氣候回暖，外銷數量可望再增加，品質也更穩定。

農業局長姚志旺表示，今年將在新加坡與馬來西亞舉辦共90場試吃推廣活動，品項涵蓋蜜棗、紅心芭樂、蓮霧、金煌芒果、芭樂等多款優質水果，未來也將持續深化與當地通路商合作，拓展國際市場。（編輯：陳仁華）1140325

#姚志旺
#高雄市農業局
#新加坡
#高雄市政府
#農業局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：