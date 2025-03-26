新北彰化3項農業合作 彰化蛋入菜新北營養午餐

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）新北市長侯友宜今天與彰化縣長王惠美共同宣布3項雙城農業合作，包括彰化健康豬首度進軍新北電商平台、新北校園營養午餐採彰化蛋品入菜、媒合新北電商協助彰化業者拓展通路。

侯友宜上午率領市府團隊赴彰化縣政府，與王惠美及縣府團隊聯合舉行「彰化優鮮、新北上菜」合作啟動記者會；下午王惠美將陪同侯友宜至大城鄉昭成蛋品加工廠，訪視洗選設備、從產地到餐桌冷鏈運輸流程。

王惠美指出，彰化為重要畜牧業生產地，飼養約2000多萬隻蛋雞，每2顆蛋就有1顆來自彰化；養豬頭數占全國第3。縣府推動畜牧場導入新式整合型設施，目前完成366豬場、140雞場，轉型後提高豬雞健康度，大幅改善對環境衝擊，並提升飼養產能，同時兼顧農民收益。

王惠美表示，縣府力推3章1Q認證的「彰化優鮮」品牌，這次與新北有3大合作，彰化健康豬肉產品首度在新北果菜舖、新北市農會真情食品館等電商平台上架販售；彰化雞蛋直送新北，鼓勵校園營養午餐多採用彰化高品質、可溯源蛋品入菜料理，為學童食安把關。

王惠美說，此次合作也媒合新北市農會真情食品館電商平台及新北好農情直播易利購設置「彰化優鮮」專區。

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侯友宜接受媒體聯訪時表示，彰化是家畜產業龍頭，王惠美不僅到新北行銷彰化國產豬，並在雞蛋生產過量時為蛋農請命和新北合作，他特別來彰化要力推「從生產地直接到消費地」，讓彰化健康豬及好蛋前進新北。

侯友宜說，彰化有許多循環經濟值得新北學習，未來新北市與彰化縣將更緊密合作，感謝生產地彰化縣為大家把關，讓大家吃得安全又放心。（編輯：張雅淨）1140326