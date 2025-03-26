台9線拓寬 花蓮富里鄉213棵鳯凰木路樹搬新家

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）交通部進行省道台9線拓寬工程，花蓮富里鄉馬加祿路段213棵鳯凰木路樹去留引起關心，縱管處等相關單位合作，為200多棵鳯凰木找到新去處，以傳統迎娶儀式移植到羅山遊憩區。

富里鄉台9線沿線火紅的鳯凰花，伴隨一望無際青翠稻田景色，是許多旅人途中的美好記憶，為保留這片樹齡超過40年的鳯凰木，花東縱谷國家風景區管理處與交通部公路局蘇花公路改善工程處、農業部林業及自然保育署花蓮分署、花蓮縣富里鄉公所及富里鄉農會合作，以羅山小鎮迎娶大樹嘉年華歡樂精神，規劃「森森不息縱樹節」活動，延續路樹生命。

活動現場以民間迎娶儀式，搭配客家北管八音團，前後6輛移樹娶親車，自移植區行經富里鄉農會再到羅山遊客中心，由娶親團將象徵性的3棵鳯鳯木交由公路局蘇改處副處長曾恭慶，再交付予認養單位縱管處、富里鄉公所、富里鄉農會，大家一起種下老樹新生命。

加入路樹生命延續行動的各單位合作，經過多次現勘，敲定213棵鳯凰木的新家。縱管處長許宗民表示，為響應行政院淨零排放政策，及交通部觀光署「種樹十萬株計畫」，規劃辦理植樹活動，以ESG理念營造環境生態永續、舒適自然空間。

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公路局蘇改處副處長曾恭慶表示，公路拓寬工程重視用路安全及環保生態，感謝縱管處、富里鄉公所及富里鄉農會讓鳳凰木有了新去處，這次風光迎娶儀式感動人心。

富里鄉長江東成指出，台9線馬加祿路段在每年7月，總是開滿鮮豔的鳳凰花，讓人駐足欣賞，這次迎娶活動將給予鳳凰木更舒適的生長環境，希望在大家的祝福下更加生生不息。（編輯：李錫璋）1140326