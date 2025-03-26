台中哈士奇遭虐打棄養 動保處罰22.5萬列黑名單

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中東勢區張姓男子領養1隻哈士奇，卻常拿鐵棍、拖鞋虐打，隨後又棄養。經動保處調查發現違反動保法2規定，共裁處新台幣22萬5000元罰鍰，張男列飼養黑名單。

台中市東勢區傳出狗遭虐打棄養，台中市動保處介入了解，張姓男子去年2月向友人領養哈士奇幼犬，不僅未善加對待，還常以手抓住狗的脖子拉出狗籠，並持鐵棍、拖鞋虐打，經常以三字經對狗咆哮。

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動保處今天透過文字稿說明調查進度，依檢舉事證稽查調查，發現張男以棍棒、拖鞋多次虐打犬隻，已違反動物保護法不得虐待傷害及棄養動物2規定，考量都是屬於故意行為，加重處分，分別裁處最高額度7萬5000元及15萬元，共計22萬5000元罰鍰。

動保處指出，張男列為飼養黑名單，因張男戶籍非在台中市，經由戶政系統協助查詢資料後，將依法請他到案說明。動保處也持續派員關心新飼主飼養情形，哈士奇與新飼主互動良好，新飼養人非禁止飼養動物黑名單。將持續派員訪視、給予關懷。（編輯：郭諭儒）1140326