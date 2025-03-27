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父昏迷子街頭急按喇叭 暖警開道搶救援時間

2025/3/27 12:16（3/27 13:41 更新）
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雲林縣林姓男子由於父親高血壓發作昏迷，擔心延誤送醫，開車時情急下不斷鳴按喇叭請求警方協助開道，原本10多分鐘路程縮短到6分鐘，爭取搶救救援時間。 （警方提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年3月27日
雲林縣林姓男子由於父親高血壓發作昏迷，擔心延誤送醫，開車時情急下不斷鳴按喇叭請求警方協助開道，原本10多分鐘路程縮短到6分鐘，爭取搶救救援時間。 （警方提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年3月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）雲林縣林姓男子22日由於父親高血壓發作昏迷，開車送醫途中發現前方有警車，情急之下狂鳴喇叭，請求警方協助開道，原本10多分鐘路程縮短到6分鐘，爭取搶救救援時間。

雲林縣警察局虎尾分局今天發布新聞稿表示，埒內派出所警員陳志明等22日上午解送人犯到台灣雲林地方檢察署後，返回派出所途中，行經光復與明正路口時，1輛自小客車不斷鳴按喇叭，引起警方注意。

警員將警車駛到下一路口時，自小客車仍持續尾隨並鳴按喇叭，警員察覺有異，立即靠邊停車了解情況。

林姓男子告訴警方，父親高血壓發作，已癱軟在後座陷入昏迷，車內家人試圖呼喚卻無效，但正值午餐時段，市區車流量大，紅綠燈多，擔心延誤送醫，情急下才不斷鳴按喇叭請求協助開道。

警員了解情況後，立即開啟警示燈及蜂鳴器，在確保其他用路人安全前提下，以最快速度開道，原本10多分鐘路程，僅花6分鐘就緊急送達國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區。

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抵達醫院後，警員協助將病患交由急診護理人員處理，林姓男子頻頻感謝警方及時協助，爭取寶貴救治時間。

虎尾分局長方子欽說，危急時刻警方雖能協助，但仍呼籲民眾如果遇緊急救護情況，應立即撥119請求專業救護人員協助，避免前往醫院途中衍生意外。（編輯：李明宗）1140327

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