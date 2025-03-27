台電馬祖舉辦大用戶座談 盼調整用電共創雙贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣27日電）台電馬祖區營業處今天舉辦114年度大用戶座談會，處長顏武停指出，透過提供「桌邊專員服務」等措施，幫助大用戶調整用電可能性，達到節約能源，共創台電與用戶雙贏局面。

台灣電力公司馬祖區營業處今天發布新聞稿指出，114年度大用戶座談會中，除簡介馬祖區處供電概況外，針對移轉夜尖峰用電方案，與需量反應負載管理措施等介紹。

會中由介壽國中小總務處主任陳祖武分享，該校透過微電腦微電腦管控空調系統溫度、飲水機設定時控、RO逆滲透設備設定於晚上離峰時間運轉等方式，進行用電管理及調整用電行為，有效節約能源，同時改選用三段式時間電價方案，節省電費支出。

顏武停透過新聞稿指出，於座談會中提供「桌邊專員服務」，個案分析大用戶的用電，診斷調整用電可能性並提供實質移轉建議，盼促進用戶對負載管理重視，共同面對日益增長的用電需求，與電力開創不易挑戰，確保在不斷變化的市場需求下，台電能持續提供穩定、安全的電力品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電馬祖區處呼籲，用戶可配合將部分生產過程或高耗能設備用電時段移轉至非尖峰時段，能有效降低用電成本；另搭配需量反應負載管理措施靈活調整用電負載以減少電費支出，共創台電與用戶雙贏的局面。

座談會中，台電馬祖區處由顏武停代表，頒發感謝狀予移轉夜尖峰成效，及參與需量反應負載管理措施執行成效優異的連江縣自來水廠、進方環保科技有限公司、連江縣立介壽國民中小學及陸軍馬祖防衛指揮部。（編輯：張銘坤）1140327