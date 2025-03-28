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陸配亞亞風波 張茂楠：中國滲透混淆敵我

2025/3/28 21:08（3/28 21:21 更新）
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民進黨台北市黨部28日在饒河夜市口舉辦首場「行動連署站」活動，黨部主委張茂楠（前左2）受訪時針對陸配亞亞風波表示，中國滲透讓台灣社會分不清楚敵我，政府需樹立不能詆毀台灣的準則。中央社記者黃麗芸攝 114年3月28日
民進黨台北市黨部28日在饒河夜市口舉辦首場「行動連署站」活動，黨部主委張茂楠（前左2）受訪時針對陸配亞亞風波表示，中國滲透讓台灣社會分不清楚敵我，政府需樹立不能詆毀台灣的準則。中央社記者黃麗芸攝 114年3月28日
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭移民署認定鼓吹武統，已於限期內自行離境。民進黨台北市黨部主委張茂楠今晚說，中國滲透讓台灣社會分不清楚敵我，政府需樹立不能詆毀台灣的準則。

民進黨台北市黨部今晚在饒河夜市口舉辦首場「行動連署站」活動，號召民眾參與連署罷免行動。

張茂楠現場發表演說時指出，近日的「亞亞在台灣」事件，可看出人在台灣、心在中國，若政府未作出一個讓民眾了解何為標準，那麼在島內就無所謂正確言論。

他說，為防止中國滲透行為，以各種形式危害台灣，所以要邀請大家熱情響應連署罷免活動，讓新的國會和民意可以重現，自己的國家自己救。

媒體會後聯訪詢問如何看「亞亞在台灣」事件影響。張茂楠認為，劉振亞是在台灣的中國人，在台尚未取得合法身分證、僅有居留權，卻對台灣做出傷害的言論，讓整個台灣社會分不清楚敵我。

中國到底是敵對勢力還是友善朋友，張茂楠指出，顯然從很多例子來看是極其不友善，所以中國是定義為敵對國家，但當劉振亞在台還一致唱和敵對國家言論，政府沒有別的選擇，必須要樹立一個準則，不能有詆毀台灣及唱和中國的言論。

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媒體追問如何看後續罷免情況，張茂楠說，不論狀況為何都會嚴陣以待，民進黨主打團體戰、不打個人戰，哪裡有危險就會全力相挺及捍衛（同黨同志）。

同時，現在將展開烽火連署活動，4月每週都已排定行程，黨公職分進合擊，活動只有更多不會更少，要讓民眾了解政府在做什麼，在野黨又是如何傷害台灣。（編輯：張銘坤）1140328

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陸配亞亞興訟阻限期離境敗訴 法院：不符停止執行要件亞亞若申請探親 陸委會：會看是否再有武統言論
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