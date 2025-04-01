非侵入式體外反搏治療 三高患者重拾健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄一名48歲高姓男子有10年高血壓病史，並有失眠、飲酒習慣，掃墓時突然昏倒，緊急送醫診斷為心臟衰竭；服藥、改變作息，並接受體外反搏（EECP）治療後，目前已能正常運動。

阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，清明連假將至，不少民眾都會外出掃墓，這段時間天氣變幻、日夜溫差劇烈，若沒有注意保暖，常會導致身體不適。對於高血壓、高血脂、高血糖等慢性病患者而言，更有潛藏危機，容易引發腦中風、心肌梗塞等危及生命急性事件。

阮綜合心臟內科主任林韋丞表示，高先生有高血壓病史，長期服藥，並有飲酒習慣、失眠困擾。幸好昏倒當下家人立即施行心肺復甦術，緊急送醫，經診斷為心臟衰竭。高先生除接受完整的心衰竭藥物治療、改變生活型態外，也接受體外反搏（EECP）治療，他在2週內病情穩定恢復，目前已能正常爬山運動。

林韋丞說，心血管疾病的主要危險因子包括高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等，透過良好的生活習慣調整，並配合藥物治療，都能有效控制三高。

阮綜合醫院指出，近年醫院引進的EECP智慧型體外反搏療法，是一種非侵入性的心臟輔助治療。此療法透過在心臟舒張期對下肢血管施加壓力，心臟收縮期釋放壓力，增加冠狀動脈血流量，改善心肌供氧，減輕心臟負擔，促進血管新生，改善心臟血液循環，加速疾病康復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林韋丞說明，EECP為非侵入性治療，相比手術風險較低，副作用少，多數患者耐受性良好，且可與藥物、手術等結合使用，以獲得更佳療效。目前EECP的適應症相當廣泛，包括心絞痛、心衰竭、急性心肌梗塞、心肌病變、腦中風等，甚至早期失智症、睡眠障礙、高血壓、勃起功能障礙和自律神經失調等。

林韋丞也提醒，EECP並非適用所有心臟疾病，嚴重主動脈瓣狹窄、主動脈瘤等患者並不適合接受EECP治療。目前此治療無健保給付，且療程較長，通常需要數週，每天進行1小時，療程的連續性和頻率是達到最佳效果的關鍵。（編輯：吳素柔）1140401