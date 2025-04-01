0403重建善款挨批效率不佳 花蓮縣府：謹慎分配

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）0403地震花蓮縣府募得新台幣7.9億元善款，由善款委員會把關運用，但被外界質疑效率不佳，還剩4.2億元餘款。花蓮縣府今天解釋，中央並非全額補助重建經費，善款要謹慎分配。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶有來自0206強震善款結餘、0918台東強震善款、0403花蓮震災善款及颱風天災等全台民眾捐款，專戶合計約11億元，扣除指定用途、0403強震一般住宅建物災修救助金等，目前專戶剩餘金約4.2億元。

花蓮縣府今天發布聲明，針對0403地震相關用途已核定執行4億多元，考量重建經費高，目前持續協助災民向中央爭取經費，包括強拆重建戶、弱層補強戶或集合住宅等多項陳情正在進行中，待中央確認後，將滾動檢討不足部分，向善款委員會提案。

花蓮縣府社會處長陳加富以弱層補強為例，中央補助重建經費並不是100％全額補助，住戶仍有一定比例自付款，未來若災民有支付需求，勢必會向善款提案爭取，因此善款必須謹慎使用。

陳加富表示，相較0206地震善款26億元，這次0403強震地震善款只有僅7.9億元，能運用的善款就這麼多，「巧婦難為無米之炊」。

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陳加富表示，因應0403災民數量多，善款委員會災民代表列席人數從最高5人放寬至18人，每次開會都會讓災民代表表達意見，若能解決的就會當下討論，較複雜的案件就會由相關局處受理，協助文書處理後，再做成提案送委員會審議，目的都是讓開會更有效率。

陳加富指出，上月善款委員會開會，通過集合住宅公共空間修繕每棟300萬元改為先行撥付，就是災民陳情，經會議作成決議，「與災民溝通絕對暢行無阻」。（編輯：郭諭儒）1140401