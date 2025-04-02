屏縣府推麥塊體驗課程 強化學童交通道安觀念

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府為提高民眾道路安全意識，一改過往制式宣導方式，推出麥塊（Minecraft）道安體驗課程，模擬屏東真實道路環境，讓學生在遊戲中學習重要道路安全知識。

屏東縣政府今天舉辦「麥塊兒童道安教育」記者會，縣長周春米會中表示，隨著社會步入高齡化階段，高齡長輩交通安全問題日益重要，屏東大眾運輸系統較缺乏，多數鄉親以機車為交通工具，自撞、無號誌路口車禍成為常見事故樣態，團隊重視交通安全教育向下扎根，希望透過有趣、有系統遊戲方式，融合實境體驗的路口安全情境及道路交通安全課程，種下交通安全教育種子。

周春米說，透過Minecraft Education平台，學生將能在模擬屏東在地的道路環境中，學習到安全過馬路、遵守交通規則等重要概念，學童還可以在虛擬環境中自由探索，了解更多屏東在地景觀，並學習基本道路安全概念，這項計畫不僅提升少年兒童交通安全意識，更希望透過創新學習平台，讓學生能在遊戲中獲得實用知識與技能。

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麥塊遊戲玩家能在一個3D世界內進行互動。屏東縣政府交通旅遊處指出，此項計畫提供給屏東縣內學童3萬組遊戲帳號，授權使用1年，預計全縣將有超過萬名師生受惠，同時也會協助到校教學，讓學生在學習同時也能享受到遊戲樂趣。透過互動式教學，減少未來交通事故發生機率。

此外，縣府也安排「路老師」深入鄰里加強宣導高齡者安全用路觀念，各社區團體如有道安宣講需求，也可致電屏東縣政府交通旅遊處或社會處媒合，或關注「屏東go交通-屏東縣政府交通旅遊處」粉絲專頁（Facebook）獲得更多道安知識。（編輯：李淑華）1140402