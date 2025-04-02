屏東攜手12業者 進軍新加坡食品展

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）2025新加坡國際食品展8日至11日在新加坡博覽中心舉行，屏東縣政府攜手12家在地農產品及食品業者前往，拓展東南亞市場。

縣府今天發布新聞稿表示，今年3月參與2025東京國際食品展中創下亮眼的好成績，國際知名通路及貿易商超市詢問度熱烈，而新加坡國際食品展是東南亞規模盛大的專業食品展之一，期待能有好成績。

屏東縣長周春米表示，這次無法親自帶隊赴新加坡拚經濟，一定要力挺屏東隊。屏東好物品質保證，期待透過新加坡國際食品展將台灣農業及食品加工特色，介紹給更多國際買家認識，預祝參展業者業績長紅、訂單滿滿，開拓更多國際通路，創造商機。

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今年參展的12家業者展示豐富多元商品，全方位滿足國際買家，涵蓋飲品、水產品、芝麻醬、魚鬆肉鬆、黃金泡菜、檸檬等加工食品，力求在國際舞台上拿出卓越的品質與競爭力。

縣府提及，為爭取更多國際訂單，屏東隊產品展現出品牌化與在地性，不斷創新技術與研發新品，讓屏東食品不僅美味，更具備國際競爭力。期望透過此次參展，拓展新興通路市場，提高屏東品牌知名度，也能為廠商帶來更多海外合作機會。（編輯：李亨山）1140402