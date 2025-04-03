花蓮港9座碼頭0403震損 拚6月全數修復完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮港外港區9座碼頭及地坪區等設施，去年因0403強震受損，造成15至70公分不等的陷落及裝卸設備損壞，花蓮港務分公司斥資約新台幣6億元，預計今年6月全數修復完工。

花蓮港外港區17至25號共9座碼頭等設施因去年0403強震受損，外港區碼頭多處裂痕與背填沉陷，其中25號碼頭沉箱背填鋪面陷落達70公分。

中央氣象署測潮站發現，強震後花蓮整體地盤高程抬升47.3公分，花蓮港務分公司實施港區水陸域測量與水下檢測，評估震後港區水深尚無影響船舶航行與靠泊，並因應高程抬升已公告修正可靠泊水深，施工期間碼頭營運不中斷。

花蓮港務分公司工程處長鄭璟生指出，受損碼頭自去年起陸續動工修復，目前已完成5座碼頭及5公頃地坪修復，預計今年6月底前可接續完成19、20、22及24號碼頭震後修復工程，全面恢復外港碼頭正常運作。

透過 Google News 追蹤中央社

鄭璟生指出，去年10月底颱風康芮侵襲，造成花蓮港東防波堤約1500公尺受損嚴重，修復經費4.5億元，目前正在辦理細部招標設計，預計今年6月底至7月初開工，明年7月完工。

行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義說，花蓮港17日將迎來200多名郵輪遊客，今年預計會有9艘郵輪，帶來4000多名遊客，明年則有13艘郵輪，約2萬9000多人，對觀光振興帶來幫助。（編輯：李淑華）1140403