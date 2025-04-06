嘉市VR滅火演練開放民眾體驗 身歷其境又安全環保

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（中央社記者姜宜菁嘉義市6日電）為強化民眾防火知識並提升實作應變能力，嘉義市消防局持續推動智慧消防教育，採購「VR滅火模擬訓練設備」，以創新科技翻轉傳統滅火教學方式，打造安全、環保又高效體驗式學習環境。

嘉義市消防局今天發布新聞稿指出，過去的滅火教學多採用油盤燃燒方式進行，雖能模擬火災現場，卻需大量使用滅火器、柴油等設備，不僅成本高昂，訓練過程中產生粉塵與空污，也對環境與參與者健康造成負擔。

而此次啟用的「VR滅火設備」，則徹底顛覆傳統模式，透過沉浸式虛擬實境技術，讓學員在無實際火源情況下，即可身歷其境體驗滅火操作流程，提升學習成效與臨場反應。

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嘉義市消防局表示，此設備目前設置在蘭潭分隊，從4月起結合每月急救小學堂活動，特別加開「滅火小學堂」課程；課程時間為每月第2、第4週的週五晚間6時至8時，在蘭潭分隊開放民眾實際體驗VR滅火演練，透過科技模擬進行實戰訓練，寓教於樂，成效卓著。

嘉義市消防局指出，導入VR設備不僅提升宣導及訓練安全與品質，更代表嘉義市致力推動智慧城市、防災教育；未來也將視課程反應與參與情形，評估擴充設備數量，讓更多人都能受益於此項創新科技。（編輯：陳仁華）1140406