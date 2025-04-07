東港漁船捕獲屏東第一鮪認定 4/11舉辦拍賣會

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）東港區漁會今天驗魚，認定東港籍漁船「茂豐祥號」捕獲今年「屏東第一鮪」，32歲船長陳睿豪表示，出海5天就捕獲，相當幸運。屏東縣政府與漁會預計在11日舉辦第1鮪拍賣會。

船長陳睿豪4月5日生日，捕獲當天剛滿32歲，他討海約7年、升船長約2年，這次出海5天就幸運捕獲「屏東第一鮪」，也是他首次捕獲「第一鮪」，堪稱最佳生日禮物。陳睿豪今天接受媒體聯訪表示，起鈎時只知是大魚，沒想到竟然是黑鮪魚，心情緊張又興奮，馬上打給父親，感覺很幸運。

陳睿豪父親、船主陳保勝開心表示，此機會可遇而不可求，自己抓魚抓了幾十年不曾抓到第1鮪，全權交由兒子操作2年他就抓到，「兒子比我厲害」，也希望今年大家都能漁獲滿載。

「蘇澳第一鮪」6日在台灣東北外海捕獲，今天上午驗魚；東港區會原訂今天下午3時驗魚，也立即跟進改在上午11時許進行。「茂豐祥號」今早4時50分就進港，驗魚確認捕獲黑鮪取得屏東第1鮪資格。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，去年第1鮪出現時間較晚，本因今年天氣較冷，預期黑鮪也會延後報到，因為牠們通常會在較溫暖海域產卵。不過屏東及蘇澳「第一鮪」差不多時間出現，也表示今年魚汛期與往年差異不大。

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東港區漁會表示，「茂豐祥號」於6日凌晨0時19分通報東港區漁業電台，在台灣東南方海域捕獲1尾公黑鮪，目視估約210公斤以上。經東港漁會鑑定小組分別從黑鮪魚眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是為活魚。

在確認第一鮪後，屏東縣政府與東港區漁會隨即敲定拍賣會時間，訂於4月11日上午11時，在東港魚市場舉辦「屏東第一鮪」拍賣會，由屏東縣長周春米擔任拍賣官，並邀請神秘大咖藝人助陣，為即將在5月3日登場的「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」拉開序幕。（編輯：郭諭儒）1140407