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新加坡食品展 南投26款農特產吸睛拓東南亞市場

2025/4/8 15:50（4/8 16:01 更新）
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新加坡國際食品展（FHA 2025）8日至11日登場，南投縣政府設「品味南投館」，以健康、純天然、高品質原則，精選26款茶葉、咖啡、特色農產品及加工食品參展。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月8日
新加坡國際食品展（FHA 2025）8日至11日登場，南投縣政府設「品味南投館」，以健康、純天然、高品質原則，精選26款茶葉、咖啡、特色農產品及加工食品參展。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年4月8日
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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投優質農特產拓展東南亞市場，縣政府、縣農會等組團在新加坡國際食品展設「品味南投館」，以健康、純天然、高品質原則，精選26款茶葉、咖啡、特色農產品及加工食品展出。

南投縣政府農業處今天發布新聞稿表示，新加坡國際食品展今天至11日舉行，縣府在展場打造「品味南投館」，透過專業評估、層層把關，精選26款最符合當地市場的農產品亮相，也盼透過參展機會與新加坡及其他東南亞市場通路商、食品代理商、零售業者建立合作關係，拓展國際銷售通路，將南投優質農產推向全球。

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農業處表示，參展包含南投縣農會、草屯鎮農會、埔里鎮農會、國姓鄉農會，以及南投縣青農聯誼會品牌「小茶米農場」、「集元果」，從經典台灣好茶、精品咖啡到獨特蕉製品與發酵飲品等，都是具南投在地風味，又能吸引東南亞市場目光的優質商品。

農業處指出，產品有南投縣農會茶經禮盒、信手拈茶禮盒、草屯鎮農會南投勁厚餅、埔里鎮農會玫瑰花醋、國姓鄉農會九二精品咖啡禮盒，以及小茶米農場的紅烏龍、紅玉紅茶、清香烏龍茶、竹薑粉、肉桂、龍眼乾與集元果的千蕉糖、蕉皮咖啡、鳳蕉酥等商品。（編輯：陳仁華）1140408

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