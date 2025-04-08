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馬祖最稀有紅綠燈 準時上工守護學童安全路

2025/4/8 18:00（4/8 18:06 更新）
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連江縣為全國唯一無紅綠燈的縣市，全縣僅有一組由介壽國中小自行建置的臨時紅綠燈，每天點亮30分鐘，守護學童通學安全。圖為學生於紅燈時通過斑馬線。中央社記者潘欣彤攝 114年4月8日
連江縣為全國唯一無紅綠燈的縣市，全縣僅有一組由介壽國中小自行建置的臨時紅綠燈，每天點亮30分鐘，守護學童通學安全。圖為學生於紅燈時通過斑馬線。中央社記者潘欣彤攝 114年4月8日
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（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣為全國唯一無紅綠燈縣市，但全縣僅有1組由南竿鄉介壽國中小自行建置的活動式紅綠燈，每天點亮30分鐘，配合警員現場執勤，共同守護學童上學安全。

連江縣立介壽國民中小學校長吳健忠今天告訴中央社記者，校門口前道路為縣內交通量最大路段，且因2021年底高雄市鳳翔國中梁姓導師於導護時遭闖紅燈車輛撞至重傷，所以透過連江縣政府教育處向教育部爭取經費，於2023年起在校門口設置1組2支活動式紅綠燈，每天上午7時30分至8時亮燈。

吳健忠認為，馬祖因長期無設置紅綠燈，故用路人較難培養禮讓行人習慣，「紅燈停綠燈行」對學生而言則僅止於教科書中。但活動式紅綠燈設置後，不僅車輛更願意禮讓過斑馬線中的行人，學生們也能實際認識交通號誌運行，落實環境教育。

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連江縣政府警察局保安警察隊長陳登堯接受中央社記者訪問時指出，介壽國中小前路口為縣內交通最繁忙路段，為維護學童行的安全，平日上午7時30分至8時固定派警員疏導交通。紅綠燈為校方設置，並有法源依據，但僅為臨時性輔助號誌，警方仍以是否違反行人優先路權為執法依據。

連江縣政府交通旅遊局則以訊息回覆中央社記者，連江縣因未符合道路交通標誌標線號誌設置規則226條之行車管制號誌設置條件，故縣內目前無設置固定式紅綠燈。過去曾因施工管制等原因於南竿及北竿設置臨時紅綠燈，但皆已拆除或停用。（編輯：方沛清）1140408

連江縣內並設置固定式紅綠燈，僅有一組活動式紅綠燈，是由介壽國中小自行建置，每天僅在上午7時30分至8時的通學時間由系統自動控制亮燈，其餘時間則為熄燈狀態。中央社記者潘欣彤攝 114年4月8日
連江縣內並設置固定式紅綠燈，僅有一組活動式紅綠燈，是由介壽國中小自行建置，每天僅在上午7時30分至8時的通學時間由系統自動控制亮燈，其餘時間則為熄燈狀態。中央社記者潘欣彤攝 114年4月8日
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