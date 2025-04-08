古都「好客民宿」特色多元 台南192家獲認證

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）交通部觀光署自民國100年推出「好客民宿」品牌標章，入選民宿須符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大品牌精神，台南市已有192家業者取得，約占全台數量1/10。

台南市政府觀光旅遊局長林國華告訴中央社記者，好客民宿業者須定期參與專業課程與回訓機制，內容涵蓋房務品質、顧客經營、永續旅遊及數位行銷等領域，使民宿經營能與國際趨勢接軌，確保旅客獲得穩定優質住宿體驗。

林國華表示，台南是台灣歷史最悠久城市，融合古都文化與現代活力，獨特親民人情味，就是體驗「好客精神」最佳代表。

他說，台南的好客民宿不僅提供優質住宿，更展現出熱情好客的待客之道，讓旅客感受到家一般溫暖，無論是在府城巷弄間探索百年老屋改建的特色民宿，或是入住依山傍水、緊鄰田野靜謐居所，每一間好客民宿都是台南文化與生活方式縮影。

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林國華表示，交通部觀光署自民國100年打造「好客民宿」品牌，目前全台有1922家取得標章，其中台南市有192家，近5年來數量成長超過2倍，展現台南旅宿業蓬勃發展與競爭力，也是市府與業者攜手打造優質旅宿環境成果。

他說，觀光署113年首度舉辦金質好客民宿評選，嚴選自然生態、特色建築、文化漫遊、友善親子寵物、美食饗宴等多元民宿風貌，台南共有13家民宿獲得肯定，這些獲獎民宿除提供優質住宿環境，更深耕在地文化，讓旅客能透過住宿體驗台南歷史、建築、美食及人文風情。（編輯：陳仁華）1140408