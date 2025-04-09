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基隆公車底盤擦撞路面漏油 導致2騎士滑倒受傷

2025/4/9 10:58（4/9 11:28 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市公車處一輛行駛學生接駁路線的低底盤公車，今天清晨底盤擦撞路面，油底殼破裂沿路漏油約2公里，導致2名騎士滑倒擦挫傷。基隆市公車處表示，一定會負起全責。

這輛低底盤公車從七堵百福社區行駛至基隆女中，清晨6時許行經富狗橋時，當時車上約有20餘名乘客，因路面較高，底盤擦到路面使得油底殼破裂沿路漏油，駕駛立即回報公車處，將公車駛抵基隆女中後，將公車拖吊回保養廠檢修。

公車處並請環保局派員，將木屑鋪設在路面吸油後清除，不過在清除漏油前，清晨約6時40分起陸續有1男1女共2名騎士，行經義一路右轉信二路時，因路面油漬而滑倒，所幸僅肢體擦挫傷。

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基隆市公車處長鄭永陽表示，由於富狗橋路面較高，且公車多為低底盤，加上載客數若較多等因素，公車行駛時底盤可能會擦到路面導致漏油，富狗橋路段先前也曾發生2起類似案例，會提醒駕駛行駛此路段特別留意。

對於造成2名騎士滑倒受傷，鄭永陽說，一定會負起全責，會立即啟動保險理賠，並呼籲若有其他騎士因路面油漬而滑倒受傷，請通報公車處。（編輯：林恕暉）1140409

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