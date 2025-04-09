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義守大學攜手卡米客 助攻高雄文創

2025/4/9 12:30（4/9 13:21 更新）
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義守大學與卡米客動漫公司近日簽署策略聯盟備忘錄，未來雙方將持續深化合作範圍，為高雄培養更多文創專業人才。右為義守大學校長古源光。（義守大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
義守大學與卡米客動漫公司近日簽署策略聯盟備忘錄，未來雙方將持續深化合作範圍，為高雄培養更多文創專業人才。右為義守大學校長古源光。（義守大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月9日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）義守大學近日與卡米客動漫公司簽署策略聯盟備忘錄，雙方將推動數位文創、ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）及文創經濟培力學習目標，為高雄培養更多文創專業人才。

義守大學新聞稿表示，動漫與數位內容產業是全球文化經濟重要趨勢，新設立「視覺藝術與設計學系」規劃相關課程，迎合未來文創產業趨勢，此次合作除提升學生就業競爭力外，期與高雄市文化政策接軌，助力高雄成為國際級文創重要城市。

卡米客動漫執行長戚成棟指出，透過產學合作模式，強化產業與學界鏈結，促進本土動漫與文化品牌發展。未來雙方將持續深化合作範圍，擴展至內容創作、數位媒體應用、跨領域技術開發等，攜手開創更多產業經濟價值，為學生打造一張亮麗的文創實力好名片。

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義大傳播與設計學院院長侯政男表示，卡米客動漫創造的IP「茶葉少女」獲得文化內容策進院（TAICCA）頒發「最佳領先獎」；此次合作透過雙方資源整合，力推動漫與數位娛樂產業的創新發展，讓學生有機會參與卡米客動漫實習計畫，直接接觸業界環境，累積寶貴經驗。

義大視設系表示，與國內知名指標動漫公司卡米客策略合作，打造完善產學合作機制，合作內容包含教師研習、業界專家協同教學、實習計畫等，課程將導入卡米客動漫產業資源與專業技術，透過實作導向學習模式，讓學生在學期間即能掌握最新產業趨勢。（編輯：吳素柔）1140409

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