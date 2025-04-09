春天賞鳥季來臨 黑面琵鷺現蹤竹市香山濕地

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）竹市府產業發展處表示，春天是候鳥大遷徙季節，目前黑面琵鷺與白琵鷺已陸續現身香山濕地，賞蟹步道附近是最佳觀察區，還有10多種候鳥已報到，正式進入香山濕地的候鳥季。

竹市產發處今天發布新聞稿指出，香山濕地是新竹市春遊賞鳥熱區，今年有30多隻黑面琵鷺停留在賞蟹步道附近覓食休息，邀民眾週末到新竹市來趟賞鳥小旅行，享受生態春遊假期。

除黑面琵鷺，產發處表示，超萌的「小燕鷗」在香山濕地沙岸現蹤。據海保署調查資料顯示，香山濕地是北台灣重要的繁殖熱區，民國113年沿岸就有超過100巢繁殖族群，市府每年4至7月皆會邀集志工加強濕地巡護，守護小燕鷗繁殖。

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產發處指出，小燕鷗是二級保育類野生動物，部分會過境河口及濕地覓食，捕捉小型魚類、甲殼類與軟體動物，繁殖季主要在4至7月，近年選擇香山濕地沙岸繁殖。

產發處呼籲，香山濕地北從客雅溪口南至與苗栗縣交界處，沿岸都是保護區範圍，香山濕地豐富的生態是觀察及賞景寶地，非常適合從事生態旅遊。（編輯：方沛清）1140409