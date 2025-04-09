美濃文化生態散步策啟用 結合湧泉與文學打造路徑

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（中央社記者張已亷高雄9日電）高雄「美濃文化生態散步策」今天啟用，以美濃客運站為中心出發，透過各節點空間改造，結合湧泉文化、在地文學等，打造一條文化散步路徑，吸引民眾了解美濃歷史與文化。

高雄市客家事務委員會上午10時在美濃區菸仕物所，主辦「美濃文化生態散步策啟用典禮－跟著湧泉散策趣」，由舞蹈家劉崇鳳帶來「獻給水」舞蹈表演，象徵湧泉文化的重生與延續，並引領與會者將花旗木、雞蛋花瓣撒向湧泉區，象徵對湧泉的敬意。

高市客委會今天發布新聞稿指出，散步策工程總經費為新台幣4000萬元並在去年底完工，以美濃特色之一「湧泉」為主題，以美濃客運站為中心點出發，改造一條南北向散步路徑，沿線經過美濃農會「未來超市」、湧泉、美濃圖書館旁書香小徑，串聯文創中心開庄廣場，連接東西向永安老街、夥房、水圳、菸葉輔導站（菸仕物所）等。

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高雄市政府副秘書長王宏榮表示，地景元素是美濃珍貴禮物，中庄有10幾口湧泉，而散步策結合湧泉、綠美化、客家詩詞等創造美好景觀。另外，鍾理和紀念館改造案、杉林區圖書館興建規劃設計案等將在今年陸續執行，未來也會陸續提報歷史記憶空間、菸樓整修等計畫，保存客家文化重要資產，至於三民區盤花公園則將在9月完工。

高雄市客委會主委楊瑞霞指出，透過散步策工程營造的3口湧泉，分別命名為幸福泉、智慧泉、博士泉，保護與傳承湧泉文化，而書香小徑透過閱讀詩詞，期許學子牢記更多文化精神、充實內涵，同時希望民眾藉漫步路徑，認識美濃慢活生活。（編輯：郭諭儒）1140409