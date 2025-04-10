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看準外食族商機 酸菜魚排隊名店插旗高雄巨蛋商圈

2025/4/10 20:53（4/10 21:06 更新）
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高雄美食一級戰區的高雄巨蛋商圈近日有多家連鎖餐飲業者進駐插旗，10日一家餐廳熱鬧開幕，吸引逾百人潮排隊嘗鮮。中央社記者林巧璉攝 114年4月10日
高雄美食一級戰區的高雄巨蛋商圈近日有多家連鎖餐飲業者進駐插旗，10日一家餐廳熱鬧開幕，吸引逾百人潮排隊嘗鮮。中央社記者林巧璉攝 114年4月10日
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（中央社記者林巧璉高雄10日電）搶搭母親節商機，看準聚餐、外食潮，不少商家推出外帶優惠；素有高雄美食一級戰區的巨蛋商圈近日更有多家連鎖餐飲業者插旗，今天一家酸菜魚餐廳開幕，吸引逾百人潮排隊。

人潮即錢潮，高雄巨蛋商圈是美食一級戰區，近日加上演唱會加成，北高雄吸引不少餐廳在周邊插旗，台中起家的餐廳「刁民酸菜魚」也看準商機，全台最大旗艦店今天在裕誠路開幕。

「刁民酸菜魚」今天開幕祭出100組5折優惠，從一早就吸引大批民眾排隊，一直到晚間排隊人潮仍相當多；中午排隊人潮更是一度驚動警方關切，提醒民眾不要違停，須保留行人通行。

「刁民酸菜魚」旗艦店設點地址就選在漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」富民店對面，較勁意味十足；漢來美食表示，隨著酸菜魚在中國盛行，台灣餐飲集團隨之引進開設新品牌，統計到2024年底，全台酸菜魚餐飲品牌已多達20餘支。

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漢來美食表示，根據調查，2024年國人外食比例已超過7成；天天在外用餐者也近2成，主要的外食喜好以鍋類品項為第1名；消費者用餐習慣也趨向找尋擁有豐富性跟便利性的餐館。

「刁民酸菜魚」在台中、台北皆是排隊名店，面對競業來勢洶洶，漢來美食表示，旗下首家街邊店溜溜富民店已強力轉型，除主力商品酸菜魚外，也增加20多道主廚拿手菜，朝「外食族的廚房」方向邁進。（編輯：陳仁華）1140410

#漢來美食
人潮即錢潮，高雄巨蛋商圈為當地美食一級戰區，近日加上演唱會帶動提升經濟效益，吸引不少連鎖餐飲業者在周邊插旗。中央社記者林巧璉攝 114年4月10日
人潮即錢潮，高雄巨蛋商圈為當地美食一級戰區，近日加上演唱會帶動提升經濟效益，吸引不少連鎖餐飲業者在周邊插旗。中央社記者林巧璉攝 114年4月10日
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