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中山大學推塑膠袋減量 設回收循環箱將與社區共享

2025/4/11 11:52（4/11 12:41 更新）
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中山大學推動塑膠袋再利用，校內設置7處回收循環箱，鼓勵師生回收閒置塑膠袋或紙袋，供需要者自由取用，落實循環永續，未來將擴大範圍與鄰近社區合作。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月11日
中山大學推動塑膠袋再利用，校內設置7處回收循環箱，鼓勵師生回收閒置塑膠袋或紙袋，供需要者自由取用，落實循環永續，未來將擴大範圍與鄰近社區合作。（中山大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）台灣每人每年平均使用782個塑膠袋，一年產生逾億個塑膠袋。為環境永續，中山大學推動塑膠袋再利用，校內設置7處回收循環箱，供回收和取用，未來將擴大範圍與鄰近社區合作。

中山大學新聞稿指出，隨著環保意識抬頭，塑膠減量成為全球關注議題；校內推動「循循善用計畫」，設置回收循環箱鼓勵師生回收閒置塑膠袋或紙袋，供需要者自由取用，落實循環永續。

中山大學表示，根據統計，台灣每人每年平均使用782個塑膠袋，一年產生1億7986萬個塑膠袋，人均使用量為歐盟國家的3.9倍。其中超過6成來自傳統市場、夜市及早餐店。

為應對此問題，2024年全國47處市場開始推動減塑，各縣市在指定市場辦理「買菜自己袋」、「袋袋相傳」等活動。針對購物袋循環使用，中山大學校友服務暨社會責任中心透過社區傳統市場訪談發現，雖然多數商家支持環境永續理念，但消費習慣上仍高度依賴塑膠袋，部分消費者也顧慮衛生問題，而多使用一次性的包裝提袋。

中山大學校責中心說明，中山大學校園內雖已明定禁用塑膠袋，但師生在外部採買或使用外送平台服務時，仍無法避免拿取一次性袋子。校責中心攜手多個單位共同推動「循循善用計畫」，透過循環機制延長這些購物袋使用壽命。

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除了設置回收箱，團隊也定時檢查回收品狀況，經過整理與清潔後再放入循環箱，讓有需求者自由取用。未來將與鹽埕、哈瑪星等鄰近社區的市場、店家合作，將校園回收後的乾淨提袋，重新放置到社區中的購物消費據點，讓回收袋類增加被使用機會。

中山大學學生表示，此計畫讓回收變得更方便，有了回收箱，不僅能讓宿舍釋放收納空間，也能讓袋子再次被使用。（編輯：陳政偉）1140411

#中山大學
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#歐盟
#塑膠袋
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