金門古寧頭石蚵歉收 金寧鄉仍辦活動推廣蚵田文化

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（中央社記者吳玟嶸金門11日電）金門石蚵產業日漸沒落，有民眾表示，金寧鄉舉辦千人剝蚵，石蚵並非都是金寧鄉養殖。鄉公所表示，因今年石蚵大幅歉收，才向別地買石蚵因應，仍盼透過舉辦石蚵文化季，讓更多人認識蚵田文化。

將石塊、石條安置在潮間帶，使牡蠣附著其上的傳統石條式養殖，在金門已有數百年歷史，其中金寧鄉古寧頭蚵田是主要產區之一。近年金寧鄉公所每年4月舉行石蚵文化季，系列活動「千人剝蚵」今年也將舉行，但近日有民眾在臉書（Facebook）發文表示，古寧頭蚵田淤泥漸增、石蚵幼苗減少，質疑既然沒有石蚵，那也沒有必要舉辦石蚵文化季。

記者實際與蚵民到古寧頭蚵田，發現大片淤泥掩蓋石蚵條底部，有蚵民對中央社記者表示，今年石蚵產量大幅減少，且某些區域淤泥已經沉積太厚，很難再靠近採收；此外，近年養殖人口老化、減少，「年輕人不願意做了」，今年千人剝蚵活動使用石蚵並非都是金寧鄉養殖。

金寧鄉公所透過文字表示，今年石蚵大幅歉收，為維持活動品質，確實有向后沙、瓊林等地購買石蚵因應，但仍希望透過文化季的舉辦，讓更多人認識蚵田文化。

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金門縣水產試驗所長李佳發接受中央社記者採訪表示，金門石蚵產業沒落有許多原因，如因各種因素導致的淤泥掩埋石蚵田，以及人口老化、減少，所以石蚵田沒有適當管理、採收等。

李佳發也說，去年水試所委託嘉義大學監測金門牡蠣養殖區的水質，發現金門近年水溫上升，海洋生態改變進一步影響石蚵產量；李佳發表示，石蚵產量很難回到過去，所以近年水試所開始推廣休閒漁業、環境教育，包括建立石蚵產業文化館，與地方社區、業者合作舉辦體驗活動等，盼能透過更多元方式延續石蚵文化。（編輯：陳政偉）1140411