議員爆淡水區臨時停車場鋪面陷 籲市府介入改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北11日電）議員指出，淡水區某用地開闢為臨時停車場，近期鋪面大面積沉陷，應督促業者將危險構造物排除。新北市交通局表示，收到業者申請許可資料，儘速會審，以安全為優先。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天發布新聞稿指出，淡水區濱海路一段306巷旁某住宅用地，業者開闢為臨時停車場使用，因停車場與公司田溪步道接壤處遭業者以水泥塊堆疊克服高低差，近期停車場鋪面大面積沉陷，引發民眾對步道安全疑慮。

鄭宇恩表示，此停車場用地未取得交通局核發的合法停車場許可，現場已有多輛車停放，但停車場鋪面龜裂、側面水泥塊堆疊參差不齊，顯示結構極度不穩定，尤其近日豪雨，裂縫持續擴大，對相鄰的公司田溪步道構成潛在危險。

她說，儘管業者口頭承諾會改善，但新北市府各單位均未有具體督促業者改善的行政手段，「若等事故發生再來檢討，恐怕為時已晚」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭宇恩指出，業者已提送新的計畫書，後續應朝拆除現有設施、新設經技師簽證的擋土設施，將請交通局以安全為首要考量，嚴審並儘速辦理，督促業者及早將危險構造物排除。

對此，新北市政府交通局表示，今天已收到業者提送資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審，一切以安全為優先，若無法確保安全性，不會核准同意。（編輯：戴光育）1140411