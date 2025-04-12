新北SUPER教師獎陳彥冲等8人出線 進軍全國評選

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市8名老師今天獲頒SUPER教師獎，將參加全國評選。其中，莒光國小老師陳彥冲教導泛自閉、情緒障礙生，設立特教生安心的小角落，營造共融學習環境，深受肯定而獲獎。

新北市教師會主辦的「新北市SUPER教師獎」今天於樹林國小頒獎，新北市教師會理事長林松宏表示，藉由發掘深耕教學現場的優良教師，以鼓勵認真、抱持理想者，樹立優質典範，也拋磚引玉讓更多優質、熱血、用心的教師被看見。

「新北市SUPER教師獎」由新北市副市長劉和然頒獎，他並與所有獲獎與入圍者合影。他致詞指出，受教的孩子是教育本質與核心價值，校長、老師、行政官員、民意代表都可在不同崗位為教育努力。

他說，「莫道是他人子女，都當做自家兒女」，這是老師無私奉獻的核心理念，市府會作為老師的最佳後盾，希望老師要愛孩子也要愛自己，散發正向能量，影響教育夥伴一起努力。

依據教師會公布的名單，獲獎並將參加全國SUPER教師獎評選的8人，分別為板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘。

另外，獲得評審團獎的有清水國小王雯、興華國小逄茹華，最佳人氣獎為永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩。

此次評審團主席由新北市教育局主任督學魏佳瑜擔任，教育局表示，被暱稱為「煙囪老師」的陳彥冲，陪伴多名特殊學生學習，除讓普特融洽相處，也適時安排機會讓特教生展現亮點，建立自信；讓選擇緘默的學生勇於發言、投入辯論；讓情緒障礙學生不翻桌並學習冷靜，讓泛自閉學生與其他學生一樣對待。

教育局指出，鶯歌工商廖昱誠擔任陶瓷工程科老師，發揮陶土黏著的特性，讓師生感情融洽而被暱稱「陶工之神、廖爸」，他不僅是教練，更是良師益友。甚至在環島旅遊時，還會與畢業校友聯絡感情，以行動實踐溫暖待人。

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至於獲獎的福和國中老師邱韶瑩，以同理心、個別化方式鼓勵青春期孩子，以年節小紅包與吉祥語鼓勵表現優異的學生；會考時，會自製幸運籤詩與「女神加油卡」，增加學生應考信心。畢業生還擁有專屬「售後服務卡」，升學後能一路與老師陪伴成長。

教育局表示，秀朗國小老師潘怡如主動幫遲漏交作業的學生手繪作業袋，畫上學生喜歡的卡通人物，改善學生的習慣，並鼓勵其他同儕跟進學習，在寒暑假更製作每人專屬的「作業袋」，全班不再有人遲漏交作業。（編輯：戴光育）1140412