苗栗火車頭園區25日開幕 推貓咪萌寵攬客

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗火車站旁、斥資新台幣10億元籌建的「苗栗火車頭園區」竣工已久，營運廠商今天宣告25日開幕，園區內除展示各式經典火車頭滿足鐵道迷，也將主打貓咪萌寵元素吸客。

苗栗火車頭園區原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，民國108年時任行政院長蘇貞昌訪視火車站周邊環境再造工程及鐵路一村復甦計畫，見館內保存各式老火車頭，指示整合周邊景點，結合鐵道文物特色興辦「火車頭園區」，帶動整體觀光發展。

苗栗縣政府文化觀光局指出，火車頭園區建置計畫經客委會核定經費補助，國土署及台鐵公司進行工程建設，113年初舉辦竣工典禮後，不時有民眾關切園區何時開放，經詢問台鐵公司，因原本委外廠商解約、工程收尾等因素，新營運廠商敲定4月開幕營運。

營運廠商今天透過臉書粉專宣告，開幕時間定於25日，園區將以「貓咪與火車的邂逅」為主題，結合懷舊鐵道風情與療癒萌寵元素，打造苗栗全新打卡景點。

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業者告訴中央社記者，苗栗舊稱「貓裏」，園區以貓咪結合火車鐵道特色，除有國寶級CT152蒸汽火車頭進駐的轉車台大廳、經典火車頭展示館、投煤體驗區、文物展示館等，重現台灣鐵道歷史榮光，另規劃貓咪咖啡車、擼貓館、美食、文創商店等親子休憩空間，盼為旅遊愛好者和貓咪迷營造沉浸式體驗空間。

業者表示，未來營運方式擬採入園酌收新台幣100元清潔費，可折抵50元部分園區店家消費，相關細節持續與進駐商家討論中。（編輯：郭諭儒）1140412

位於苗栗火車站旁的苗栗火車頭園區竣工已久，營運廠商12日宣告將於25日開幕營運，場館內展示多部經典火車頭。（營運廠商提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月12日