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高雄愛河魚群死亡 環保局研判氣溫驟降導致

2025/4/14 10:15（4/14 10:31 更新）
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高雄市愛河沿線13日被民眾發現漂浮大量死魚，經高雄市政府環保局檢測，確認沒有異常排放狀況，檢測結果與平常狀況無異，研判為氣溫驟降導致魚群死亡，已派員清除重量約600公斤魚屍，14日將再加強巡檢河面。（高雄市政府環保局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月14日
高雄市愛河沿線13日被民眾發現漂浮大量死魚，經高雄市政府環保局檢測，確認沒有異常排放狀況，檢測結果與平常狀況無異，研判為氣溫驟降導致魚群死亡，已派員清除重量約600公斤魚屍，14日將再加強巡檢河面。（高雄市政府環保局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月14日
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（中央社記者張已亷高雄14日電）有民眾昨天發現高雄愛河出現大量死魚，經高雄市環保局到場檢測水質，確認沒有異常排放狀況，研判為氣溫驟降導致魚群死亡，已派員清除重量約600公斤魚屍，今天將再加強河面巡檢。

高雄市愛河沿線昨天被民眾發現漂浮死魚，高雄市政府環保局表示，13日派員前往現場採集水質檢測，pH為7.68、導電度為9600μS/cm、溶氧量為3.38mg/L，檢測結果與愛河平常狀況無異，沿線也沒有發現異常排放狀況。

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環保局指出，經測量發現愛河昨天水溫為攝氏24.5度，研判是因氣溫驟降導致發生死魚狀況，另外，溝渠清疏隊已經派員打撈魚屍，範圍是中華橋至建國橋之間，昨天已清除重量約600公斤，大致清除完畢，今天會再加強巡檢河面狀況。

環保局表示，目前設有6處定期監測站掌握愛河水質，並在中都橋、幸福川及中正橋等處，設有24小時水質連續自動監測站，可即時監看水質資料，市民可透過網址「https://lab.ksepb.kcg.gov.tw/wq/ 」查詢水溫、酸鹼度、導電度、鹽度、溶氧等監測項目資料。（編輯：張銘坤）1140414

#愛河
#高雄市
#環保局
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