雲林海洋教育中心啟用 沉浸體驗啟發孩子知海愛海

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林三條崙海洋教育中心今天揭牌啟用，縣長張麗善期盼透過AR、VR沉浸式體驗，強化孩子對海洋認識及感受海洋魅力，並以謙卑態度守護海洋，為地球環境盡一份心力。

原四湖鄉三條崙教育農園1993年成立，設有農漁具及文化展示廳，占地1796平方公尺；但因場館使用率低，縣府會強化使用強度並提升學童對海洋教育認識，縣府自籌新台幣8225萬元，歷經1年多修繕，轉型成三條崙海洋教育中心。

三條崙海洋教育中心今天啟用，張麗善、國民黨立委丁學忠、海洋大學校長許泰文等人出席見證。

張麗善表示，三條崙海洋教育中心為3層樓高建物，一樓建置97人會議空間、AR及VR體驗互動教學區；二樓建置海洋教育科技AR、VR等體驗互動教學區、多人沉浸式划船、釣魚等體驗、互動投影、沉浸情境投影、影音展覽廳及AR展示等設施設備，提供寓教於樂海洋體驗學習。

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至於三樓配置12間套房，可容納64名師生住宿需求，並設置交誼廳及簡易廚房，為未來規劃海洋教育體驗課程時，方便師生住宿，進一步更深刻體驗雲林西海岸之美。

雲林縣政府教育處規劃三條崙海洋教育中心將串連台61沿線麥寮、台西、四湖及口湖4鄉鎮名勝及產業文化，規劃中小學生海洋教育課程，引導孩童認識海洋、親近海洋，提升孩子知海、親海及愛海知能，強化海洋環境生態保護意識，建立人海共好和諧關係。（編輯：陳仁華）1140414