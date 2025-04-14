台南4校設施老舊 教育部允考量安全優先協助

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）民進黨立委陳亭妃今天邀集教育部國教署、台南市教育局等單位，針對台南4所學校老舊校舍會勘，並爭取中央經費補助改善環境；國教署人員允諾考量學童安全優先協助。

陳亭妃今天安排會勘後壁區後壁國小、柳營區果毅國小、永康區永康國小及北區成功國中，針對校舍設施老舊、圍牆綠美化、防水設施與大樓鋼面鏽蝕等問題，爭取經費改善。

陳亭妃表示，後壁國小部分教室仍使用超過50年的木製窗戶，因腐蝕嚴重無法正常開關，音樂與自然等專科教室也有同樣問題，加上牆面出現壁癌，安全疑慮迫切需改善，學校規劃整修兩棟大樓，預估經費約新台幣300萬元，盼國教署加速補助。

她說，果毅國小校園圍牆年久失修，局部崩落破損，建議以整體性設計思維處理，不僅重建圍牆，更應保留視覺穿透性、打造綠籬植栽美化環境；同時改善家長接送動線，增設側門人車分道，強化監視系統，確保孩童上下學安全，經費近300萬元，將強化安全論述後，由市府教育局提報。

陳亭妃指出，永康國小面臨屋頂與牆面長期滲水問題，需整體防水工程協助，改善教室內漏水；北區成功國中風雨球場鋼構鏽蝕嚴重，行政大樓外牆鋼構亦有鏽蝕與結構劣化問題，需要相關單位重視，避免結構安全隱患擴大。

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陳亭妃表示，教育是國家最根本工程，讓孩子快樂、安全學習，是大人該做好的責任，會持續與中央、地方協調合作，讓修繕經費順利到位，不讓任何一所學校被忽略。

國教署人員表示，只要學校報計畫、由教育局轉陳，將會站在孩童安全角度優先協助。（編輯：吳素柔）1140414