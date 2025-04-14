淡水區臨時停車場鋪面沉陷 交通局勒令業者封閉

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）議員日前指出，淡水區某用地開闢為臨時停車場，鋪面大面積沉陷，引發安全疑慮。新北市交通局今天表示，勒令業者即刻封場，並請相關局處協助審查基地擋土牆改善方案。

民進黨新北市議員鄭宇恩日前指出，淡水區濱海路一段306巷旁某住宅用地，業者開闢為臨時停車場使用，因停車場與公司田溪步道接壤處遭業者以水泥塊堆疊克服高低差，近期停車場鋪面大面積沉陷，引發民眾對步道安全疑慮。

鄭宇恩表示，此停車場用地未取得交通局核發的合法停車場許可，現場已有車輛停放，但停車場鋪面龜裂、側面水泥塊堆疊參差不齊，顯示結構極度不穩定。

新北市交通局今天發布新聞稿指出，下午派員稽查此未經核准的臨時停車場，由於此停車場近日鋪面龜裂，且擋土牆結構鬆動滑脫，引發居民對公共安全恐慌，除勒令業者即刻封場，也轉請相關單位協助審查基地擋土牆改善方案，若審查未能確保安全，將不予核准設置停車場。

交通局表示，經查此處私人土地為某公司擅自整地闢為臨時停車場，今天再派員稽查發現現場已拆除收費資訊招牌，進行封場；業者稱現場停放少數車輛是附近居民擅自停車，業者將在淨空後封閉出入口管制，待取得設置許可及合法登記證後才會重新開放。

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針對業者未經核准收費營業，交通局指出，2日已開出第1張處分書，裁罰新台幣3000元，並要求業者限期改善，後續將派員複查，若仍有違規情事將續罰。

至於基地擋土牆改善部分，交通局表示，業者在11日提送改善計畫，交通局並轉請工務局、城鄉局、水利局、農業局及環保局等單位協助審查；另擋土牆下方的公司田溪步道已由水利局與淡水區公所暫時封閉，待完成改善、安全無虞再開放通行。（編輯：戴光育）1140414