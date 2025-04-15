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台中學子赴波蘭交流12天 雙方約定年底台灣再聚

2025/4/15 13:45（4/15 13:51 更新）
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台中市龍井區龍津高中17名師生日前前往波蘭拜訪戴高樂第二綜合學校，兩校師長在歡迎會上肯定彼此對於交流活動的努力。（龍津高中提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
台中市龍井區龍津高中17名師生日前前往波蘭拜訪戴高樂第二綜合學校，兩校師長在歡迎會上肯定彼此對於交流活動的努力。（龍津高中提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市龍井區龍津高中17名師生，日前前往波蘭拜訪戴高樂第二綜合學校，展開為期12天的交流；學生感受波蘭的歷史發展以及地理遼闊，雙方相約今年底在台灣再相見。

龍津高中於6日至18日校內17名師生造訪波蘭，與位於波茲南的姊妹校戴高樂第二綜合學校（Complex of General Schools No.2 Charles de Gaulle）進行為期12天的交流。

波蘭學生去年12月造訪台灣，在龍津高中學生的安排下，前往日月潭、台北101、故宮、鹿港等地參訪，感受到台灣人的熱情。此次波蘭校方和接待家庭做了許多的準備，希望讓台灣的高中生也體驗到波蘭人的好客。

交流活動除進行波蘭文、化學、機器人專題、生物、體育、烹飪等多元的課程體驗外，也到波茲南（Paznan）市區、首都華沙老城區、弗羅茨瓦夫（Wrocław）國家藝術博物館及格涅茲諾（Gniezno）大教堂等地參訪。

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其中有2天1夜搭乘火車前往處處是古蹟與歷史建築的克拉科夫（Krakow），讓學生們留下難忘的回憶。學生表示，來到波蘭後才知道，原來波蘭在歷史上曾3度被瓜分；另名學生則說，從波茲南坐火車到克拉科夫一趟就要6個小時，體驗跟台灣不一樣的車廂空間設計與車外風景。

龍津高中校長彭佳偉表示，感謝民進黨籍台中市議員張家銨協助聯繫外交部，讓學生能擴展國際視野，國民黨籍台中市議員林孟令及金緯教育基金會的資源挹注，讓校內師生不再害怕講英文。張家銨表示，台中學子走出台灣，以文化交流行動展現市民精神，也為城市形象添一筆國際亮點，展現台中年輕世代的軟實力。（編輯：李淑華）1140415

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台中市龍井區龍津高中17名師生，日前前往波蘭拜訪戴高樂第二綜合學校，波茲南市長雅斯維亞克（Jacek Jaśkowiak）（右1）親自接待龍津高中師生。（龍津高中提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
台中市龍井區龍津高中17名師生，日前前往波蘭拜訪戴高樂第二綜合學校，波茲南市長雅斯維亞克（Jacek Jaśkowiak）（右1）親自接待龍津高中師生。（龍津高中提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月15日
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