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僧帽水母現蹤北海岸潮間帶 北觀處提醒民眾勿觸碰

2025/4/17 18:58（4/17 19:26 更新）
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交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，近期於北部海岸潮間帶發現零星僧帽水母，已派員加強巡查，民眾無須過度恐慌，但仍需提高警覺，進行水域活動時多留意，如有發現不要觸摸。（北觀處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月17日
交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，近期於北部海岸潮間帶發現零星僧帽水母，已派員加強巡查，民眾無須過度恐慌，但仍需提高警覺，進行水域活動時多留意，如有發現不要觸摸。（北觀處提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年4月17日
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（中央社記者趙敏雅新北17日電）北部海岸潮間帶、沙灘近日出現零星僧帽水母，交通部觀光署北觀處說，僧帽水母外型近似透明小塑膠袋，有「世界第三毒」之稱，不論活體或屍體都有毒，民眾勿因好奇觸碰。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天在臉書Facebook發文提醒，僧帽水母近期現蹤北部海岸，若民眾在翡翠灣與北部海岸潮間帶、沙灘上發現透明小塑膠袋，極可能是僧帽水母，絕對不要觸摸。

北觀處副處長吳建志接受中央社記者電訪時說，目前北海岸僅發現零星僧帽水母，已派員加強巡查，這兩天未再發現，民眾無須過度恐慌，但仍需提高警覺，進行水域活動時多留意，如有發現不要觸摸。

北觀處說，僧帽水母又稱葡萄牙戰艦，有透明、粉紅、藍色或紫色，觸鬚平均長10公尺，觸鬚上充滿毒素的刺細胞，可以殺死細小海洋生物；已死去的僧帽水母或脫落的觸鬚，在數小時內，仍可造成同樣傷害。

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北觀處表示，僧帽水母毒液呈酸性，會讓人產生劇痛並留下紅色鞭痕，要2到3天才能消散，另外，僧帽水母的刺可能會引發過敏反應及一連串的影響，如發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更會致命。

如果不慎觸碰，北觀處提醒，立即移除斷裂殘留的觸手，可用抗組織胺藥物減緩發炎症狀，儘速就醫。（編輯：方沛清）1140417

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