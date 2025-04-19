屏東古樓部落領袖羅木蘭逝世 獲頒原民二等專業獎章

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣來義鄉古樓部落傳統領袖羅木蘭逝世，享壽72歲，今天舉行告別式。她致力維護傳統文化，曾主辦7屆祖靈祭、鼓勵親族刺紋，獲頒原民會原住民族二等專業獎章。

屏東來義鄉古樓傳統領袖羅木蘭（Galaigai Tjiljuvekan）11日逝世，享壽72歲，今天在古樓集會所舉行告別式，國民黨籍立委蘇清泉、盧縣一，民進黨籍立委伍麗華、屏東縣政府原住民處長陳美鈴、來義鄉長莊景星、泰武鄉長潘明福、部落傳統領袖家族等逾300人出席，場面隆重。

前古樓青年會長沈智彥告訴中央社記者，羅木蘭不僅是古樓精神支柱，更是青年學習對象。羅木蘭所處時代歷經社會型態劇變，村長制度出現讓傳統領袖權力逐漸勢微，僅管喪失資源，羅木蘭獨自承擔守護文化重任，努力維持傳統禮俗，甚至靠自己賺錢，將曾被奪走的文化資產一一買回。

沈智彥說，羅木蘭打下基礎，讓青年文化保存工作相對沒那麼辛苦，青年最大挑戰主要在重新將族語主流化。羅木蘭堅持傳承傳統文化精神會常駐於心。

作家亞榮隆．撒可努（Sakinu Yalonglong）特從台東從來弔唁，並帶除喪獵物給喪家。

屏東縣吉羅夫敢文教協會表示，羅木蘭接下父親傳統領袖職責後，主辦排灣族古樓部落民國83至113年間（第7至13屆）的maljeveq（迎祖靈）及pusau（送祖靈）祭典；此期間羅木蘭擔任主祭，在時代變遷下堅守古樓祭典傳統，延續古樓長久以來社會制度、情感、倫理、歷史記憶，並凝聚族人們認同與向心力。

吉羅夫敢文教協會表示，排灣族生命禮俗刺手紋、身紋中斷數十年，羅木蘭不僅鼓勵家族青年親身刺紋恢復傳統文化，也相當重視其中嚴謹細緻社會制度，依照自身階序身分刺上合乎地位紋路。

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協會指出，羅木蘭歷經橫跨30年的7屆maljeveq祖靈祭，期間因應時代變遷，成立社團法人屏東縣吉羅夫敢文教協會，提報古樓maljeveq祖靈祭登錄成為無形文化資產，成功在民國107年登錄為「古樓社maljeveq迎祖靈祭及pusau送祖靈祭」縣定民俗類文化資產。針對家族手紋、身紋傳統，也於同年提報登錄為「屏東縣來義鄉tjiljuvekan a vecik（手紋、身紋）」縣定民俗類文化資產。

原民會主委辦公室主任顏成仁代表主委曾智勇，在告別式上頒發原住民族二等專業獎章及證書，紀念羅木蘭在排灣族文化深耕培育；屏東縣政府也頒發感謝狀，感念她在原住民文化資產上戮力推動，守護原住民文化。（編輯：李淑華）1140419

屏東縣來義鄉古樓部落傳統領袖羅木蘭逝世，告別式19日舉行，作家亞榮隆．撒可努（Sakinu Yalonglong）（前排右）到場弔唁。中央社記者黃郁菁攝 114年4月19日

屏東縣來義鄉古樓部落傳統領袖羅木蘭（右2）鼓勵家族青年親身刺紋恢復傳統文化，不少家族成員完成刺紋，包含羅木蘭長女羅鳳萍（右1）。（吉羅夫敢文教協會提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月19日

屏東縣來義鄉古樓部落傳統領袖羅木蘭逝世，告別式19日舉行，原民會主委辦公室主任顏成仁（左3）代表原民會主委曾智勇頒發原住民族二等專業獎章及證書給羅木蘭親族。中央社記者黃郁菁攝 114年4月19日