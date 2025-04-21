加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

愛河河堤公園受損 高市府改善親水廊道5月底前開工

2025/4/21 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）因去年風災影響，高雄市愛河河堤公園部分植栽、步道等設施受損，市府水利局規劃辦理「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，目前正進行決標作業，預計5月底前開工。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，這項工程將新植喬木與灌木，並更新噴灌系統，打造綠意盎然綠色廊帶，並保留園區內原有密林區；同時修繕水岸步道，包含1條環狀步道、5條出入口步道，以及9條橫向串聯步道。

同時，工程也將更新照明設備，方便民眾行走及運動安全，工程將採「半半施工」方式進行，開工後第一階段先封閉河堤公園右岸（臨光興街側）進行施工，左岸（臨河堤路側）持續開放使用；待右岸整修完成後，再調整更換開放區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，去年9月啟動的高雄美濃湖清淤工程，民進黨高雄市立委邱議瑩表示，近日因清淤工程沒有把原本築湖岸填平，變成「湖中湖」狀況，引發居民議論；邱議瑩指出，已要求水利局加快腳步，完成全部工程，讓美濃湖恢復原本樣貌。

對此，水利局表示，湖中土堤為收尾階段的施工便道，等工程完成後，會進行環境復舊，恢復湖面狀態，預計5月中旬完成。（編輯：陳仁華）1140421

#水利局
#邱議瑩
#高雄市政府水利局
#愛河
#民進黨
#高雄市
邱議瑩
罷免案接連出現死人連署 陳其邁：系統性作弊行為接見紐西蘭跨黨派議員團 韓國瑜盼持續深化友好關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：