購買省工高效及碳匯農機 政府最高補助1/2

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）鼓勵農民採購省工高效及碳匯農機，農業部最高補助1/2經費，設籍東部原住民地區的農友再加碼補助10%，第1階段申請即日起受理，至5月31日止。

農業部農糧署東區分署今天發布新聞稿表示，農糧署持續推動省工高效及碳匯農機補助，114年分2階段受理，第1階段即日起至5月31日止；第2階段自7月16日至8月31日止 （遇休息日以次日為截止日），各受理階段截止後將排定補助優先順序，再通知農友購買農機，農友最遲須於114年11月30日前完成購置並申領補助款，呼籲農友踴躍提出申請。

東區分署表示，符合申請資格的農友申請補助購置省工農業機械、新研發農機補助及汰舊燃油農機換購電動農機等3項措施由所在地農會受理；農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等4項補助措施由分署 （或辦事處）受理。

一般燃油農機以補助1/3為原則，電動農機補助比例提高至1/2，另設籍於原住民地區 （花蓮縣、台東縣及宜蘭縣大同鄉及南澳鄉）且在戶籍地農會申請的農友再加碼補助10%。

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東區分署表示，農友申請補助新購之電動農機屬汰舊108年 （含）以前購置之燃油農機及簽署「溫室氣體減量效益歸屬同意書」者，依機種不同，可額外獲得新台幣1000元至3萬元不等的減碳獎勵，歡迎農友踴躍汰舊換購電動農機。

東區分署表示，農糧署自108年起擴大推動農機補助措施，輔導農友購置省工農機，紓解國內缺工問題，深獲農友支持。歡迎符合補助措施資格之農友踴躍申請，如有相關疑問也可就近至所在地農會或東區分署洽詢。（編輯：張銘坤）1140422