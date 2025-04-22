高雄「高速青春」計畫培育樂團 結合KKBOX暖場演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄青年局「高速青春」計畫今年結合「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，邀歷屆計畫培育的新聲樂團「聽聽就好」、「鯊魚娃娃機」、「宇宙資料庫」暖場演出，吸引民眾駐足觀賞。

青年局新聞稿表示，「第20屆KKBOX風雲榜」19日在高雄巨蛋圓滿落幕，除了場內匯集海內外20組嘉賓演出外，更首次與高雄市政府青年局「高速青春」計畫合作，當天下午在高雄巨蛋戶外廣場舉行會前暖場「萌芽舞台」，邀請歷屆培育的樂團接力演出。

青年局長林楷軒表示，「高速青春」計畫邁入第5年，至今已成功培育出眾多優秀學員。每年都會進行為期1年的音樂培訓，期間學員需學習音樂創作、展演企劃及演唱會產業趨勢等課程接軌業界。

青年局指出，2023年培育樂團「鯊魚娃娃機」，以一身黑色造型並搭配高市府「大青年計畫」推出的「打狗府」宮廟帽與包手袖套驚喜登場，展現旋律龐克與台語搖滾交融的獨特風格。2024年培育樂團「聽聽就好」,成員平均年齡25歲，擅以新世代關注的議題，創作出屬於當代青年心境的歌曲。

2022年培育樂團「宇宙資料庫」源自於阿卡西紀錄的概念，音樂創作融合Indie Rock、Jazz、Psychedelic及Dream Pop等多元曲風，曾登上2024年「大港開唱」展現實力。

透過 Google News 追蹤中央社

林楷軒指出，今年「高速青春」職場體驗也與「第20屆KKBOX風雲榜」合作，在表演前讓學員一探音樂舞台幕後工作場域。透過產業人士專業解說，實際參訪高雄巨蛋展演搭台流程，增加青年與產業接觸，進而瞭解就業市場現況。

青年局表示，此次站上萌芽舞台的樂團，其中有3組來自「高速青春」歷屆培育樂團，未來將持續整合公私部門資源，拓展與在地音樂場館、演唱會主辦單位的合作網絡，為新興青年樂團創造更多曝光舞台。（編輯：郭諭儒）1140422